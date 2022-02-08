إنجازات تُزود «إيزي ليس» بمنصة إدارة أسطول مؤتمتة من الجيل المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت إيزي ليس، الشركة الرائدة في سوق تأجير الدراجات النارية، عن توقيع شراكة مع إنجازات، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، لتطوير وتشغيل أسطولها بنظام نقل ذكي من الجيل المقبل، وإدارة الأسطول المكون من ما يزيد على 25 ألف دراجة.

وستُتيح المنصة الجديدة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لعملاء إيزي ليس فرصة تتبع ومراقبة دراجاتهم النارية المؤجرة بذكاء بهدف الحصول على معلومات دقيقة وبيانات قابلة للتطبيق من أجل تحسين كفاءة أسطولهم، وتعزيز مستويات السلامة والجودة التي يتمتع بها.

وقّعا كُلٌّ من أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات، وأحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس، اتفاقية طويلة الأمد في مختبر «إن جينيس» للابتكار التابع لإنجازات في أبوظبي. وسيتسنى للشركة المختصة بتأجير الدراجات النارية بموجب الاتفاقية تحسين تجربة العمل لديها من خلال منصة موحدة ومؤتمتة للتأجير والحجوزات.

وإلى جانب ذلك، يُمكن تعديل البوابة لتشمل قدراً أكبر من الحلول الذكية، مثل المراسلة والفوترة الذكية، والصيانة الوقائية وإصلاح الأعطال، وتحديد هوية السائق، ومنع الحركة عن بُعد. وستُساعد هذه الشراكة إنجازات على تعزيز حضورها في قطاع النقل في المنطقة، لا سيما في ضوء التوسع المستمر لمحفظتها من حلول إنترنت الأشياء.

وتعليقاً على الموضوع، قال ذهبية: «تُضاف هذه المنصة إلى قائمة النجاحات ضمن محفظة إنجازات من خدمات المدن الذكية، لا سيما الخدمات الكفيلة بالارتقاء بالبنية الأساسية الرقمية للدولة وتطويرها.

ونحن مسرورون جداً للتعاون مع شركة إيزي ليس الرائدة في السوق من أجل نشر هذه الحلول التقنية المستقبلية الذكية والفعّالة، من حيث تحقيق التميّز التشغيلي. يُسلط هذا الإعلان الضوء على المكانة العالمية البارزة لدولة الإمارات في مجال أنظمة النقل الذكية، والثقة المتزايدة بقدرة الشركات المرموقة على اعتماد التقنيات الموثوقة والذكية وتحقيق التكامل فيما بينها.

وأشعر بفخر كبير عندما ألمس مدى التقدم الذي تُحرزه إنجازات بفضل هذه الشراكات الإبداعية والاستراتيجية، ونتطلع قُدماً للعمل يداً بيد لتطوير وطرح المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة الكفيلة بالنهوض بالمجتمعات وضمان ازدهار الأعمال».

وبدوره قال السادة: «يشهد قطاع التأجير مرحلة تحوّلية تعتمد على الخيارات الأكثر ابتكاراً، وليست شراكتنا مع إنجازات سوى دليل على مدى التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل تقنيات التنقل الذكية. سيتسنى لنا بفضل هذه التقنية إنجاز التعاملات بشكل أكثر سلاسة بأقل قدر من التدخلات البشرية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار المبادرات التي نطرحها لتحقيق رؤيتنا كـ«شركة تتمحور حول العميل وقائمة على التقنية لتزويد عملائنا بحلول التنقل والتجارب الرقمية». ولم يكن ليتسنى لنا العثور على شريك أفضل من إنجازات لتطوير آلية سلسة وموثوقة ومريحة كفيلة بتعزيز مستوى أسطولنا المستقبلي وتحسينه. وكُلّنا ثقة بأنّ هذا النظام الجديد سيُساعدنا على ضمان الريادة في قطاع المركبات».

ومن ناحيته، قال أيمن السبيعي، المدير العام لمنصة حصنتك للمباني والمنشآت والنائب الأول لرئيس شؤون المدن الذكية: «يتطلع العملاء اليوم لاعتماد الحلول التقنية المريحة بصورة متسارعة، لا سيما تلك التي تُوفر مستوى أكبر من قدرة التشغيل المتبادل. وتتمتع منظومة إنترنت الأشياء ووحدة المدن الذكية لدى إنجازات بما يلزم لتطوير حلّ إدارة الأسطول الشامل الكفيل بتقديم تجربة موحدة ومؤتمتة بالكامل.

فضلاً عن توفير تدفقات متكاملة وحقيقية من المعلومات لفسح المجال أمام آفاق جديدة من التعاون بين العملاء والمشغلين على حد سواء. يتمحور تركيزنا في إنجازات على الارتقاء بمستوى التنقل الذكي من خلال التركيز على العملاء والمركبات المتكاملة والمتصلة ودعم الابتكارات، وتلعب المنصة الجديدة دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية».

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