الخبرة الهندسية الإماراتية تشقّ طريقها إلى المملكة المتحدة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة خانصاحب للصناعات في توسيع نطاق استخدام منتجها للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، سبايرالايت، وإدخاله عدداً من المشاريع المنفذة بالمملكة المتحدة. وسبايرالايت عبارة عن مجاري هواء دائرية وبيضوية الشكل معزولة وغير معدنية، يتم تصنيعها وتوزيعها وتركيبها حصرياً في منشآت خانصاحب في دبي.

وتم استخدام نظام سبايرالايت بنجاح في 625 مشروعاً في المملكة المتحدة، بما في ذلك مركز جوجل للابتكار في لندن؛ والمركز الإعلامي لملعب لوردز للكريكيت، وهو أحد أهم الأماكن الرياضية في العاصمة البريطانية، وفي قسم الهندسة بجامعة كامبريدج، وهي إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في العالم.

وقال عبدالرحمن عبدالعزيز خانصاحب، مدير شركة خانصاحب للصناعات إنّ نجاح سبايرالايت في السوق البريطاني يوضح مستوى المواهب الهندسية المتوافرة لدينا في الإمارات، فسبايرالايت منتج إماراتي مئة في المئة. وتم تصنيعه وتوزيعه داخل مرافق الإنتاج الخاصة بنا في دبي، لترويجه وتركيبه لاحقاً في أنحاء العالم كافة. وهذا واحد من عدة أمثلة على الخبرة الهندسية الفنية التي يمكن العثور عليها في الإمارات.

ومن خلال إعادة تصميم كفاءات الحرارة وتدفق الهواء الفعّالة، يوفّر سبايرالايت 62% من الطاقة عند تشغيل نظام تكييف الهواء. كما أنّه يوفّر 28000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في مبنى واحد من 10 طوابق مقارنة بأنظمة تكييف الهواء التقليدية، ما يعادل إزالة أكثر من 6000 سيارة عن الطرقات.

وعلى عكس أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التقليدية المصنوعة من المعدن، فإنّ سبايرالايت يخلّف نسبة كربون أقلّ بكثير ويتطلّب كمية أقل لنقله من مصدر التصنيع إلى التركيب.

وأضاف: تم تصميم سبايرالايت لتوفير هواء أكثر نظافة ونقاوة لشاغلي المبنى. وإزاء الجهود المبذولة على المستوى العالمي من أجل الحدّ من انبعاثات الكربون، يُشكّل استحداث الطرائق المبتكرة لخفض الأخطار البيئية الناجمة عن أنظمة تكييف الهواء مسألة حاسمة لتحسين أداء الكربون. وتقدّم ابتكارات سبايرالايت الفنية مزايا كبيرة من ناحية تحسين الاستدامة الشاملة للمباني، مقارنة بالنماذج التقليدية.

وحصل نظام مجاري هواء سبايرالايت على موافقة مجموعة من المستشارين في مجالات الميكانيك والكهرباء والسباكة في الإمارات والعالم. ويتميز النظام بامتثاله لمجموعة من اللوائح التنظيمية المحلية.

واستخدامه يمكن أن يساعد على تعزيز المعايير التي تتسم بها المشاريع وتأهيلها للحصول على جوائز في إطار أنظمة التقييم بدرجات اللؤلؤ/ استدامة، والسعفات من بلدية دبي، وأسلوب مؤسسة بحوث البناء للتقييم البيئي BREEAM، والريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED، وSingapore GBP، وجرين ستار وغيرها من برامج التقييم والتصنيف البيئية العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز