الاتحاد للشحن تعزز حضورها في السوق الصيني عبر إطلاق نسخة من موقعها الإلكتروني بلغة المندرين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، إطلاق نسخة من موقعها الإلكتروني باللغة الصينية (المندرين) احتفاءً بحلول رأس السنة الصينية.

وتسهم الصين بنسبة تتخطى 20% من العمليات التشغيلية للاتحاد للشحن، ما يجعلها أحد أهم أسواق الشركة. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في سياق مساعي الاتحاد للشحن لتعزيز مكانتها في السوق اللوجيستي في الصين.

ويتم تحويل جميع زوار الموقع الإلكتروني etihadcargo.com في الصين إلى نسخته الجديدة بلغة المندرين من اليوم، ما يتيح لهم الوصول إلى معلومات عن عروض المنتجات وإمكانات المحطة وتقديم آرائهم وشكاواهم بلغتهم المحلية.

وقالت جاكلين هان لن ني، مديرة منطقة شمالي آسيا والمحيط الهادئ في الاتحاد للشحن: يهدف إطلاق الموقع الإلكتروني للاتحاد للشحن في اللغة المحلية إلى تسهيل وصول عملائها وشركائها إلى المعلومات اللازمة، كما يمثل خطوة جديدة لتعزيز الحضور الاستراتيجي للمجموعة في الصين.

وتعمل الشركة أيضاً على توفير نسخة صينية من بوابة الحجز تأكيداً على التزامها الراسخ تجاه شركائها في الصين، إلى جانب مساعيها نحو توسيع محفظتها الرقمية وتحسينها وتيسير خدماتها أمام العملاء.

وكانت الاتحاد للشحن أطلقت جهود التحول الرقمي في عام 2018 والتي أسهمت في تطوير العديد من البرامج والعمليات للشركة. وأطلقت الشركة موقعها الإلكتروني الذي تم تجديده في 2021، إلى جانب بوابة الحجز الجديدة، ما أسهم في تعزيز إقبال العملاء وتسجيل نمو في نسبة الحجوز الإلكترونية تخطى 36% خلال ثلاثة أشهر من إطلاقه.

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