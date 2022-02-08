ماستركارد توسع منصة ذكاء الأعمال للمؤسسات المالية لتشمل الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماستركارد توسيع منصتها «اتجاهات السوق» الجديدة لتشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي منصة تفاعلية لمعلومات الأعمال تقدم نظرة شاملة حول معلومات المدفوعات والذكاء التنافسي واتجاهات الصناعة للبنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، والآن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتيح المنصة إمكانية مقارنة أكثر من 300 بطاقة من خمسة أسواق رئيسية في المنطقة والوصول إلى تقارير السوق، وتحليلات من شركات التكنولوجيا المالية الرائدة عالمياً وإقليمياً، وتقديم أفكار مهمة حول أبرز اتجاهات صناعة المدفوعات والتكنولوجيا، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والبلوك تشين.

كما توفر منصة اتجاهات السوق من ماستركارد لمحة بسيطة ودقيقة حول الدراسات البحثية الموثوقة.

وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: من المهم أن تتمكن الشركات من الوصول إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة لاتخاذ قرارات مستنيرة تدعم نجاح أعمالهم. وتوفر منصة اتجاهات السوق نقطة واحدة للوصول إلى المعلومات الرئيسية التي تحتاجها المؤسسات المالية لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق نتائج أفضل.

وتوفر المنصة معلومات حديثة حول اتجاهات السوق والمستهلكين والصناعة، لتمكين المؤسسات المالية من فهم عملائهم بصورة أفضل والتكيف بسلاسة مع التطور المستمر في سلوك المستهلك من حيث التسوق والدفع. وتقدم منصة اتجاهات السوق من ماستركارد خمس ميزات رئيسية: تقييم السوق، مقارنة البطاقات، أبحاث المستهلك، تجارب الدفع الرقمي، ومعلومات الصناعة.

وتعد هذه المنصة أحدث عروض وحدة البيانات والخدمات من ماستركارد، وهي متاحة الآن لشركات قبول المدفوع وإصدار البطاقات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة اتجاهات السوق www.trends.mastercardservices.com باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم. ومن المقرر أن يتم التوسع في تقديم خدمات المنصة إلى مناطق جديدة خلال عام 2022، وذلك بعد الإطلاق الناجح لها في أوروبا والأمريكتين وآسيا.

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