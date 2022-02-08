«سيدات أعمال عجمان» ينظم معرض «كشته» لمستلزمات التخييم

المصدر: عجمان - البيان

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أعلن مجلس سيدات أعمال عجمان تنظيم معرض «كشته» لمستلزمات التخييم الأول من نوعه في مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان بمنطقة الجرف يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويشهد المعرض مشاركة سيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملة في مجال بيع مستلزمات التخييم والمشاركة مفتوحة لجميع حاملي تراخيص مزاولة النشاط الخاص بمستلزمات التخييم في الدولة.

وقالت منى المطروشي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان: يأتي تنظيم المعرض بدعم الدكتورة آمنة خليفة رئيسة المجلس بهدف تشجيع سيدات الأعمال والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة وإتاحة الفرصة لهم في أول معرض ينظم في مركز ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن باب المشاركة مفتوح لجميع الحاصلين على رخص تجارية بهدف تعزيز دور ريادة الأعمال ومساعدة أصحاب المشاريع الناشئة، خصوصاً أن المشاركة من دون رسوم.

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