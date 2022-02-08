سلطة دبي للخدمات المالية توقع مذكرة التفاهم الـ110 مع مركز دولي بالهند

المصدر: دبي - البيان

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وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع سلطة مركز الخدمات المالية الدولي في الهند من أجل التشاور والتعاون وتبادل المعلومات لتعزيز عملية الرقابة المالية عبر الحدود. وهذه هي مذكرة التفاهم رقم 110 التي توقعها سلطة دبي للخدمات المالية.

وقع المذكرة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وإنجيتي سرينيفاس، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز الخدمات المالية الدولي، خلال مراسم توقيع افتراضية أقيمت أخيراً.

ويحدد الاتفاق أطر التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الطرفين لتعزيز أعمال الرقابة والتنفيذ والإشراف على الشركات الكائنة في كل مناطق الاختصاص. وستدعم مذكرة التفاهم عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشاره والمعلومات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة.

وسيعمل الطرفين معاً بشكل وثيق لتنمية القطاع المالي من خلال تبادل أفضل الممارسات والتطورات الأخيرة على هياكل الأعمال وتبادل المعلومات حول تبني وتطبيق التكنولوجيا والابتكارات في السوق.

وقال فاضل العلي إن التطور السريع في التكنولوجيا والابتكار ساهم بشكل مباشر في تغيير وجه النظام المالي العالمي، ونحن نرحب بهذه الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات من خلال الشراكة بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز الخدمات المالية الدولي والتي بدورها ستعمل على تنمية اقتصادات البلدين.

وقال إنجيتي سرينيفاس إن توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة مركز الخدمات المالية الدولي وسلطة دبي للخدمات المالية له أهمية كبيرة نظراً للعلاقات الاقتصادية المتينة والمتزايدة بين البلدين. وتوفر هذه الاتفاقية أساساً قوياً لتعزيز التعاون الثنائي، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع نظرائنا في سلطة دبي للخدمات المالية من أجل تطوير وتنظيم الأسواق المالية في كل مناطق الاختصاص.

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