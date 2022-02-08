غرفة تجارة دبي تنظم ورشة عمل حول أحدث تطورات الشيكات المرتجعة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي أخيراً في مقرها بالتعاون مع مكتب «إنس» ورشة عمل بعنوان «الشيكات المرتجعة: آخـــــــر التطورات»، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 73 مشاركاً.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر. وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء الغرفة وممارسو المهنة القانونية ومستشارون وأخصائيو عقود ومستثمرون ومدراء وأصحاب الشركات.

حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على أحدث المستجدات والتطورات التشريعية المتعلقة بالشيكات المرتجعة في دولة الإمارات، إذ سلطت الورشة الضوء على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية بما في ذلك إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة، وآليات تحصيل الديون المتاحة داخل وخارج نظام المحاكم في الدولة.

وأدار الورشة ريتا السمعاني جانسن، شريك في مكتب «إنس»، ومونيكا همفريز-ديفيز، محام أول في مكتب «إنس»، حيث شاركتا الحضور أبرز المستجدات والتطورات الخاصة بإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة، واستثناءات وعقوبات الشيكات المرتجعة، وأبرز طرق التقاضي واسترداد الديون في دولة الإمارات، وكيفية تقليل مخاطر عدم السداد، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالآلية التجارية المتقدمة لضمان الاستقرار التجاري.

وأكدت جهاد كاظم، نائب رئيس- الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي أن الغرفة تحرص باستمرار على إطلاع أعضائها ومجتمع الأعمال في دبي على آخر التحديثات والتعديلات التي تم إجراؤها على القوانين الحالية في الدولة المتعلقة بقطاعات الأعمال المختلفة، وذلك لضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

وقالت كاظم إن الورشة وفرت منصة مثالية لإعطاء لمحة عامة عن آخر التطورات في قانون المعاملات التجارية الاتحادي في الدولة، والذي بدأ العمل له اعتباراً من 2 يناير 2022، بما في ذلك إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة وآليات تحصيل الديون المتاحة داخل وخارج نظام المحاكم.

وأكدت ريتا السمعاني جانسن أهمية تنظيم هذه الورشة كونها أثارت اهتماماً كبيراً بين مجتمع الأعمال في دبي، مشيرة كذلك إلى أن المشاركين اكتسبوا معرفة عملية حول كيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة في الوقت الحالي في محاكم دولة الإمارات، بالإضافة إلى كيفية تمكين الشركات من تقليل مخاطر عدم السداد.

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