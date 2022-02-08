أكسون تكنولوجيز: نمو هائل لقطاع الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أكد هادي أبو الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة أكسون تكنولوجيز، المزوّدة لحلول أمن المعلومات ومقرها الإمارات، أن قطاع الأمن السيبراني يشهد نمواً هائلاً بينما تسعى المؤسسات إلى التعامل مع الزيادة المستمرة في أعداد الهجمات السيبرانية والمخاطر المحتملة من بيئاتها الرقمية، مؤكداً التزام الشركة بمساعدة العملاء في حماية أعمالهم والصمود في وجه التهديدات، مع القدرة على التخفيف من أية مخاطر على بياناتهم وأنظمتهم وغيرها من الأصول.

وتعمل أكسون تكنولوجيز على تبسيط مفاهيم الأمن السيبراني بما يضمن حماية أعمال العملاء وسمعتهم وموظفيهم وممتلكاتهم وعملياتهم من أية تهديدات داخلية وخارجية. وعملت الشركة على إرساء منهج دقيق واستباقي يقوم على خمسة محاور هي التقييم، والتحوّل، والدفاع، والاستجابة، والتدريب - وذلك بهدف تلبية أية احتياجات في مجال الأمن السيبراني.

وأعلنت الشركة تعزيز فريقها التنفيذي عبر تعيين ثلاثة مسؤولين جدد. فقد عينت الشركة أندريا دي باري مديراً لعمليات الأمن والهندسة، وشيجو مانيان فيدو مراقباً مالياً، بينما عيّنت ساندرا حطاب استشارية للأمن السيبراني.

ويتمتع أندريا دي باري بخبرة تفوق 20 عاماً في دعم المؤسسات في أوروبا في مجال تصميم وبناء وتشغيل بنية العمليات الأمنية، أما شيجو مانيان فيدو فيمتلك خبرة تمتد 16 عاماً وسيلعب دوراً أساسياً في استراتيجية أكسون المالية والفرص المستقبلية لها، وتتمتع ساندرا حطاب بخبرة واسعة في مجال هندسة الحاسوب والاتصالات، وهي حاصلة على اعتماد CISSP وتمتلك معرفة عميقة بأفضل ممارسات الأمن مما سيكون له أثر كبير في دورها الجديد لدى أكسون تكنولوجيز، حيث ترأس برنامج تحول الأمن السيبراني لعملاء الشركة، والذي يبدأ بتقديم الاستشارات.

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