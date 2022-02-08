«ميتا» تعين مديراً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ميتا» تعيين فارس عقاد مديراً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتباراً من 1 مارس 2022. وبموجب مهام منصبه الجديد، سيتولى فارس مهمة قيادة وتنمية الأنشطة التجارية للشركة عبر مجموعة تطبيقاتها وخدماتها في المنطقة.

وقالت ديريا ماتراس، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى «ميتا»: «تحفل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجتمعاتها الزاخرة على منصاتنا، من شركات ناشئة وشركاء وأشخاص، يستفيدون من الخدمات والأدوات التي نوفرها لهم لتنفيذ طموحاتهم كل يوم.

وهي بذلك تعد منطقة مهمة بالنسبة لنمو أعمالنا. ولذا تحتاج لشخص لديه معرفة إقليمية وخبرات متعمقة في القطاع، حتى يتمكن من الوصول بالمنطقة إلى تحقيق كامل إمكاناتها.

وستكون الخبرات العالمية والإقليمية التي سيقدمها فارس لمنصبه الجديد في «ميتا»، محفزاً لأعمالنا ودفعها نحو المزيد من التقدم وتعزيز بيئة تتيح لمنصاتنا أن تكون مكاناً للنمو وإحداث التأثير الإيجابي، حيث نواصل العمل على بناء عالم «ميتافيرس». ونحن جميعاً متحمسون لمتابعة نمونا وتحقيق المزيد من الازدهار لنا وللمنطقة».

وقبل اختياره لمنصبه الجديد، شغل فارس عقاد منصب رئيس شراكات الأخبار في أسواق النمو (الشرق الأوسط وأفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية) في «ميتا»، حيث قدم الدعم للصحافيين والناشرين ومساعدتهم على إنشاء نموذج أعمال مستدام يناسب استحقاقات عصر الإعلام الرقمي.

وقال فارس عقاد: «ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية هو التأثير الحقيقي للتحول الرقمي، وفهم ما يعنيه التحول إلى منهج «الرقمنة أولاً» لكل من الأفراد والشركات وكيف ساعد الاقتصادات ليس فقط على البقاء، بل وعلى النمو أيضاً. ويشرفني ويسعدني أن أواصل العمل مع أعضاء فريق «ميتا» في المنطقة للمساعدة على ترسيخ أهمية التحول الرقمي وإتاحة الفرص للجميع في أنحاء المنطقة للإبداع وتحقيق النجاح والنمو».

وتعمل «ميتا» على تطوير تقنيات تساعد الأشخاص على التواصل والعثور على المجتمعات وتنمية الأعمال التجارية.

وعندما تم إطلاق فيسبوك في عام 2004، غيّرت طريقة تواصل الأشخاص. وقد عززت تطبيقات مثل ماسنجر وانستغرام وواتس آب قدرات مليارات الأشخاص والجهات حول العالم. واليوم، تتخطى «ميتا» الأبعاد الثنائية المعتادة للشاشات نحو تجارب غامرة مثل الواقع المعزز والافتراضي للمساعدة على بناء التطور التالي للتقنيات الاجتماعية.

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