مذكرة تفاهم بين هانيويل واتصالات مصر لابتكار حلول متقدمة للمباني والمدن الذكية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هانيويل، المدرجة في بورصة ناسداك واتصالات مصر، التابعة لمجموعة اتصالات مذكرة تفاهم لتطوير حلول متقدمة للمباني والمدن الذكية في مصر. وتتيح المذكرة للشركتين التعاون لبناء منصة سحابية خاصة بحلول إنترنت الأشياء تدعم المشاريع القائمة والجديدة في مصر.

وتعكس مذكرة التفاهم مساعي الشركتين في التطوير المشترك لمجموعة من حلول إنترنت الأشياء، المستندة إلى تقنيات الذكاء الصناعي وتعلّم الآلة وتقنيات الوصل والتحكم، والتي يمكن تطبيقها على العديد من القطاعات كالتصنيع والرعاية الصحية والضيافة والتعليم والعقارات والنقل. وتقدّم هانيويل إمكانياتها لتطوير حلول منصة إنترنت الأشياء بما فيها البرمجيات والتجهيزات، مستفيدة من خبراتها الخاصة بخدمات الاتصال والتحكم والبرمجيات والعمليات.

وقال خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل في مصر وشمال أفريقيا: ترتكز هذه المذكرة على سجليّ هانيويل واتصالات مصر الحافلين بالإنجازات لتعزيز علاقات التعاون وتطوير مشاريع المدن الذكية بنجاح.

كما تساهم في استعراض قدرة مصر على توفير حلول متطورة رقمية لمواطنيها وزوارها والشركات العاملة فيها. ونهدف من خلال الجمع بين حلولنا المعتمدة على إنترنت الأشياء وقدرات شريكنا الجديد في مجال الاتصالات، إلى تحسين السلامة والأمان ونوعية الحياة للمواطنين وبناء مجتمعات أكثر استدامة بمصر.

وقال خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في شركة اتصالات مصر: يسرّنا تعزيز تعاوننا مع شركة هانيويل. وكلّنا ثقة بقدرتنا على جمع خبراتنا وإمكانياتنا لدفع عجلة التحوّل الرقمي في قطاعات مهمة عدة في المنطقة.

ويستكشف هذا التعاون حلولاً متقدمة من شأنها أن تساعد في بناء مدنٍ ومجتمعات أكثر أماناً وقابلية للعيش لمواطنيها، وذلك من خلال تحسين مشاركة المواطنين ومراقبة المرافق العامة والبيئة وتحسين نظم الملاحة والصحة المشتركة. وتعزّز المذكرة العلاقة الاستراتيجية بين هانيويل واتصالات مصر، والتي بدأت في 2019 للتعاون على إنجاز مركز إدارة عمليات المدينة الواقع في المدينة الإدارية الجديدة.

واتصالات مصر تتبع مجموعة اتصالات التي تعد إحدى أوائل المشغلين الذين أطلقوا خدمات شبكة الجيل الرابع في العالم. وتعمل المجموعة اليوم على بناء وإدارة البنى التحتية للحوسبة السحابية، فضلاً عن خدمات الاتصالات المحمولة والثابتة، وذلك ضمن قطاعات عدة تشمل المدن الذكية والرعاية الصحية والنفط والغاز والخدمات المالية والمرافق والطيران والحوكمة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والضيافة والتصنيع.

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