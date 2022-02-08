«دناتا» تعزز عروض الشحن في أربيل بتطبيق النظام الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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حققت دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، إنجازاً مهماً في أربيل بتطبيق نظامها «ون كارغو OneCargo» لرقمنة العمليات وتعظيم الكفاءة عبر عمليات الشحن في العراق. ومن المتوقع أن يحقق النظام المتقدم، التي تخطط دناتا لإطلاقه عالمياً، فوائد تجارية كبيرة للعملاء.

ويعمل «ون كارغو» على أتمتة الوظائف الرئيسية للأعمال والعمليات، بما في ذلك مراقبة السلامة والجودة وإعداد التقارير وإدارة الحاويات، من خلال نظام أساسي متكامل قائم على السحابة.

وتوفر الأدوات والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي رؤية محسّنة للمبيعات وأداء الأعمال، ما يتيح للعملاء مطابقة الطلب في الوقت الفعلي مع السعة المتاحة لتحقيق أقصى قدر من الربحية. ويعمل النظام، بالإضافة إلى ذلك، على التخلص من جميع حالات التكرار وأوراق الفحص اليدوية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.

وتخطط دناتا، بعد إطلاق النظام في العراق، لتطبيق «ون كارغو» في محطات أخرى، بما فيها مطارات في الإمارات وباكستان وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وزنجبار (تنزانيا) عبر شبكتها العالمية الواسعة. وبحلول عام 2023، سيكون لدى نظام «ون كارغو» قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2000 موظف عبر 10 محطات في ست دول، ويعمل بسلاسة مع مجموعة من التطبيقات الأخرى ضمن مشهد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالأعمال.

وقال نائب رئيس أول عمليات المطارات في دناتا ديفيد باركر: نواصل الاستثمار في التقنيات المتطورة والبنية التحتية المتقدمة وتحسين العمليات لتقديم المستوى العالي نفسه من السلامة والجودة في جميع محطات دناتا. ويعد تنفيذ ون كارغو في أربيل إنجازاً رئيسياً يمهد السبيل لإطلاق هذا الحل الرقمي المتقدم عبر العالم. و

سوف يساعدنا هذا النظام، بالإضافة إلى تحسين الأداء التشغيلي والتجاري، على تعزيز أوجه التكامل عبر شبكتنا الدولية وتقديم قيمة أكبر لعملائنا.

وتواصل دناتا منذ سنوات القيام باستثمارات استراتيجية في عملياتها لتعزيز عروضها الخاصة بالشحن. وشمل ذلك افتتاح مرافق شحن جديدة على أحدث طراز في مانشستر (المملكة المتحدة) وكراتشي ولاهور (باكستان)، وسعة شحن إضافية وبنية تحتية في بروكسل (بلجيكا) وسيدني (أستراليا) وتورنتو (كندا).

كما أعلنت دناتا أخيراً أنها ستستثمر أكثر من 200 مليون يورو في عملياتها في أمستردام (هولندا) لتشغيل واحد من أكبر مرافق الشحن وأكثرها تقدماً في العالم في مطار شيفول. كما ستفتتح دناتا في مارس المرحلة الثانية من مشروع دناتا سيتي إيست في لندن هيثرو (المملكة المتحدة). وتوفر دناتا، التي تُعدّ واحدة من كبار مزودي الخدمات الجوية في العالم، خدماتها في أكثر من 120 مطاراً في 14 دولة.

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