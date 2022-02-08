845مليون درهم أرباح "موانئ أبوظبي" في 2021 بنمو 112%

المصدر: وام

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سجلت مجموعة موانئ أبوظبي خلال العام 2021 نمواً في العائدات بلغ 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 لتصل إلى 3.9 مليار درهم مقارنة مع نحو 3.4 مليار درهم في العام 2020 ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في أحجام المناولة، والتنويع في قطاعات الأعمال، وإبرام شراكات جديدة.

وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة خلال عام 2021 لتصل إلى 1.6 مليار درهم بزيادة عن الرقم المسجل في عام 2020 والبالغ 1.5 مليار درهم وذلك بحسب البيانات المالية الأولية غير المدققة للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وبلغ صافي الربح 845 مليون درهم في عام 2021 بنمو 112,8 % مقارنة مع 397 مليون درهم في عام 2020 .



ووصلت قيمة أصول المجموعة بحلول 31 ديسمبر 2021 إلى 28.5 مليار درهم فيما ارتفعت أسهم رأس المال إلى 10.7 مليار درهم مع العلم بأن هذه الأرقام لا تعكس الحدث الأخير في يناير من عام 2022 والذي ساهم في زيادة الأصول وأسهم رأس المال، حيث قامت "القابضة" /ADQ/ بنقل ملكية أسهم شركتين مدرجتين إلى مجموعة موانئ أبوظبي لتشمل 22.32% من أسهم شركة الخدمات اللوجستية أرامكس ش.م.ع "أرامكس"، و10% من شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة ما يقارب 2.4 مليار درهم، وذلك وفقاً لسعر الإغلاق لأسهم الشركتين بتاريخ 7 فبراير 2022، إضافة إلى ذلك قامت المجموعة باستقطاب 4.0 مليار درهم في إصدار أولي قبل إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف /A+/ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش" في عام 2021.

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذه النتائج المتميزة التي حققناها تعزز المكانة الرائدة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي خلال فترة شهدت فيها التجارة وسلسلة التوريد العالمية تحديات عديدة .. وقال: في إطار رؤيتنا الرامية إلى تبني ثقافة الابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية، سنواصل العمل لتحقيق نتائج قوية والمحافظة على زخم النمو، ويعود الفضل في ما وصلت إليه المجموعة اليوم إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمها الثابت والمستمر لخططنا الطموحة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم قطاع التصنيع في الدولة.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن المجموعة سجلت نمواً كبيراً خلال عام 2021 بفضل الأداء المتميز الذي حققته أعمالنا .. كما واصلت الموانئ والمدن الاقتصادية التابعة للمجموعة تحقيق عائدات ممتازة، في حين أن توسيع الخدمات اللوجستية ونمو أعمال الشحن كان له أثر كبير في زيادة العائدات.

وقال الشامسي : خلال مواصلتنا بناء المعرفة والخبرات اللازمة للمضي بمجموعتنا إلى مستويات أعلى وتوظيف عائدات الإصدار الأولي البالغة 4 مليارات درهم من الإصدار الأولي السابق لإدراج أسهمها هذا الشهر، فإننا واثقون من أن المجموعة في موقع مثالي يتيح لها تسريع خطط التوسع المحلي والعالمي خلال العام الجاري وما بعده، وإحداث أثر ملموس على امتداد طيف واسع من القطاعات.

إنجازات

وشملت أبرز الإنجازات التي جرى تحقيقها خلال عام 2021 توقيع اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً مع شركة "سي إم إيه تيرمينالز" لتطوير محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة باستثمار مشترك بلغت قيميته 565 مليون درهم؛ وإبرام اتفاقية شراكة مع صندوق الثروة السيادي التركي لدراسة عددٍ من المشاريع الاستثمارية في الجمهورية التركية؛ والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع شركة تطوير العقبة بهدف دعم تطوير البنى التحتية السياحية واللوجستية والرقمية والبنى التحتية الخاصة بالنقل في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبه، قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي : يشكل الاستقرار الكبير الذي تتسم به عقود الأعمال طويلة الأجل التي أبرمناها مع متعاملينا والاستراتيجية الاستثمارية المحكمة التي نتبناها، الركائز الأساسية للنتائج المتميزة التي تم تحقيقها .. وتحرص المجموعة على توظيف هيكل رأس المال المتوازن الذي تتمتع به والتصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية والتدفقات النقدية الثابتة طويلة الأمد بهدف دعم أعمالها، الأمر الذي تجلى بوضوح في نمو العائدات بمعدل 14% بالمقارنة مع العام 2020.

وعلى صعيد البضائع العامة، سجلت الأحجام التي ناولتها مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2021 مستويات سنوية قياسية بلغت 45 مليون طن بزيادة 30 مليون طن عن عام 2020، بينما نجحت المناطق الصناعية التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في تأجير أراض متنوعة بلغت مساحتها 3 ملايين متر مربع خلال الفترة نفسها، ما يعكس الانتعاش والتعافي الاقتصادي من تأثيرات جائحة /كوفيد-19/.

أما على صعيد أعمال مناولة الحاويات فقد سجلت الأحجام نمواً لافتاً حيث بلغت 3.4 مليون حاوية نمطية في عام 2021 في زيادة عن الرقم السابق المسجل في عام 2020 والبالغ 3.2 مليون حاوية نمطية وذلك رغم التحديات والقيود المستمرة التي تعرضت لها سلسلة التوريد وسوق شحن الحاويات العالمي.

وتم إدراج جميع أسهم المجموعة في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ليبدأ التداول بها اعتباراً من اليوم 8 فبراير 2022 تحت الرمز /ADPORTS/.

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