«دبي الإسلامي» يعيّن بنوكاً لبيع صكوك

المصدر: (دبي - رويترز)

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أفادت وثيقة بأن بنك دبي الإسلامي، أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات، كلّف بنوكاً بترتيب بيع صكوك لأجل خمس سنوات، مقوّمة بالدولار الأمريكي.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، أمس، أنه من المقرر أن يعمل على ترتيب مكالمات مع مستثمري كل من: المؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبيتك كابيتال، وإتش.إس.بي.سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وذكرت الوثيقة أن ذلك سيعقبه إصدار بالحجم القياسي، وهو عادة لا يقل عن 500 مليون دولار، لصكوك ممتازة غير مضمونة وفقاً لظروف السوق.

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