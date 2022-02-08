1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 1.5 مليار درهم مع تسجيل 412 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 432.33 مليون درهم و336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 668.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 61 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وبلغت الرهونات 350.75 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 63.75 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 287 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 32 هبة بقيمة 79.67 مليون درهم.

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