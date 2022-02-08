الأسهم خضراء في مستهل الأسبوع بدعم شراء أجنبي

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استهلت الأسهم المحلية تداولات الأسبوع في دائرة المكاسب، وسط عمليات شراء أجنبي انتقائي، استهدفت العديد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، في ظل تفاؤل بنتائج وتوزيعات الشركات السنوية.

وارتفع سوق دبي 0.57% ليغلق عند 3188.8 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والخدمات والنقل والسلع، فيما صعد سوق أبوظبي 0.02% ليصل إلى 8734 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم الاستثمار والعقار والاتصالات. واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.64 مليار درهم، منها 1.4 مليار في أبوظبي، و214.5 مليوناً بدبي. وجرى تداول 317.4 مليون سهم، موزعة بواقع 217.9 مليوناً في أبوظبي، و99.5 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 9977 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.01% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.55% و«الإمارات دبي الوطني» 1.89% و«جي اف اتش» 2.54% و«أملاك» 2.4%، وصعد قطاع الاستثمار 2%. وزاد قطاع النقل 1.34%، بينما انخفض قطاع العقار 0.78%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، جاذباً 49 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 34.4 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 32 مليوناً. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 6.9% فيما كان «الإسمنت الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.66%، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 17.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم تماسك سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار مع نمو «العالمية القابضة» 0.13% و«ألفا ظبي» 0.15% و«الواحة كابيتال» 1.89%، و«إشراق» 0.9%، فيما انخفض «ملتيبلاي» 1.23%، وصعد قطاع الاتصالات.

وصعد قطاع العقار. وشهد قطاع الطاقة ارتفاع «أدنوك للحفر» 1.7% و«دانة غاز» 1.87% و«طاقة» 1.61%، وفي قطاع البنوك، انخفض «أبوظبي الأول» 1.3% بينما صعد «أبوظبي التجاري» 0.66% و«أبوظبي الإسلامي» 1.59%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 329.64 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 305 ملايين. وحقق «الخليج للمشاريع الطبية» أكبر ارتفاع بـ 14.84%، فيما كان «الفجيرة لصناعات البناء» الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.13%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 132.4 مليونا، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 34.7 مليون درهم، ونحو التسييل في دبي بصافي استثمار 10.78 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 10.78 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 34.7 مليوناً.

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