«دبي للماس» تستضيف مناقصة لبيع ماسة بوزن 1086.10 قيراطاً

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة،استضافة بورصة دبي للماس التابعة له لمناقصة لبيع ماسة مطابقة لخصائص الماس المستعمل في صناعة المجوهرات بوزن 1086.10 قيراطاً خلال الأسبوع الجاري. وأقيمت المناقصة تحت إشراف شركة كوين إنترناشيونال، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر دبي للماس يوم 21 فبراير، ومن المتوقع أن يجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل قطاع تجارة الماس.

وتعد الماسة المستوردة من جنوب أفريقيا أكبر ماسة خام مطابقة لخصائص الماس المستعمل في صناعة المجوهرات يتم عرضها للبيع في بورصة دبي للماس. ولقي هذا الخبر اهتماماً عالمياً كبيراً، نظراً لحجم الماسة الكبير، حيث استقبلت دبي خلال هذا الأسبوع مجموعة من خبراء الماس من مختلف أنحاء العالم، لمشاهدة الحجر المميز قبل بيعه. ويذكر أن بورصة دبي للماس استضافت ست مناقصات كبرى خلال العام الجاري لقطع ماس خام بيعت بقيمة تجاوزت 300 مليون دولار.

وتم عرض الماسة بحضور أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس الصورة ومارتن ليك، المستشار الخاص لشؤون الأحجار الكريمة لدى مركز دبي للسلع المتعددة وجاكوب جيل، مدير الماس الخام لدى كوين إنترناشيونال.

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