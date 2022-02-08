2.3 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» 2021 بنمو %45

المصدر: أبوظبي- البيان

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سجلن مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً بنسبة 45% على أساس سنوي في صافي أرباحه التي بلغت 2.33 مليار درهم خلال السنة المالية 2021 مقارنة مع 1.6 مليار درهم للسنة المالية 2020.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 136.9 مليار درهم نتيجة لنمو إجمالي التمويل بنسبة 7%، وزيادة السيولة والأرصدة لدى المؤسسات المالية والبنوك المركزية. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 109.6 مليارات بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية قصيرة الأمد.

وتبلغ توزيعات الأرباح المقترحة 31 فلساً للسهم الواحد بما يعادل نسبة 48.5% من الأرباح الصافية، وسيخضع ذلك لموافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية.

وقال جوعان الخييلي رئيس مجلس الإدارة: شهدنا في جميع مجالات أعمالنا نمواً لافتاً في نشاط العملاء، والذي استجابت له فرق عملنا بتقديم مجموعة متنوعة من الأفكار والعروض لمواكبة احتياجات عملائنا وتقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

ونتيجة لذلك، أفضى الأداء العام للمصرف إلى تحقيق أرباح قوية في عام 2021، وتسليط الضوء على قدرتنا على التكيف بنجاح مع البيئة التشغيلية الجديدة، ومواصلة الاستثمار في المواهب المتميزة والابتكارات لدعم النمو المستقبلي. وأتاح هذا الأداء القوي للمصرف في عام 2021 المجال لمجلس الإدارة اقتراح رفع إجمالي الأرباح الموزعة بنسبة إلى 51.2%، لتشكل 48.5% من الأرباح الصافية لهذا العام، بما يتماشى مع التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وقال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: تشرفت باختياري لمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في الوقت الذي يحقق فيه مصرف أبوظبي الإسلامي نجاحاتٍ متلاحقة ويعتزم تنفيذ استراتيجيته للنمو لعام 2025. ويتمتع المصرف بالكثير من المقومات مع إرثٍ عريق وإمكانيات تحقيق مستقبلٍ مشرق.

وأنا فخور جداً بالإنجازات التي حققها المصرف في عام 2021 حيث شهدنا تحسناً مستمراً في أدائنا المالي ونمواً في الميزانية العمومية للمصرف مع المحافظة على التزامنا الراسخ بتقديم خدمات متميزة إلى عملائنا ومجتمعاتنا.

وتعكس هذه النتائج المتميزة استراتيجيتنا القوية، وخدمات العملاء رفيعة المستوى والحائزة على الكثير من الجوائز، والتي ساهمت بجذب حوالي 116 ألف عميل جديد إلى المصرف خلال العام. ويمكننا بالطبع تحقيق المزيد من الإنجازات، إذ نعلم بأن السوق تتمتع بإمكانيات هائلة، ولا يزال بإمكاننا زيادة حصتنا فيها.

نمو قوي للإيرادات

وقال محمد عبد الباري الرئيس المالي للمجموعة: حافظ المصرف على زخم قوي لأعماله خلال الربع الأخير 2021، ويعتزم تحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة في 2022. فقد نجحنا بتحقيق نمو قوي في الإيرادات بنسبة 4% في 2021، مدفوعاً بارتفاع تمويلات العملاء ونمو إيرادات الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض تكلفة المخاطر.

حيث أدى هذا النمو في الإيرادات إلى زيادة الأرباح الصافية بنسبة 45% على أساس سنوي، والتي أدت بدورها إلى تحقيق نمو سليم في العوائد على حقوق المساهمين لتصل إلى 14.3%. كما نجحنا بتحقيق نمو قوي في الودائع بواقع 8% على أساس سنوي.

هدف أساسي

يتمثل الهدف الأساسي للاستراتيجية الجديدة في الالتزام بتعزيز القيمة للجهات المعنية، حيث تتضمن أهداف استراتيجية 2025 للمصرف تحقيق عوائد على حقوق المساهمين بنسبة 20%، ومضاعفة الأرباح الصافية، وتحقيق نسبة التكلفة إلى الدخل تقل عن 36%، فضلاً عن تبوؤ مرتبة متقدمة في صدارة مؤشرات تجربة العملاء التي يتم قياسها باستخدام مؤشر صافي نقاط الترويج، ودفع مسيرة التحول الرقمي بنسبة تزيد عن 85% في مجال المعالجة الآلية السريعة للتحويلات وإيداعاتها.

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