«أبوظبي الأول» يبحث توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال 28 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعقد بنك أبوظبي الأول اجتماع الجمعية العمومية في 28 فبراير الجاري للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن المخصصات والاحتياطيات وتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2021 بنسبة 70% من رأسمال البنك المدفوع، حصة السهم الواحد 70 فلساً وبقيمة إجمالية قدرها 7.64 مليارات درهم توزع بقيمة 49 فلساً نقداً وما يعادل 21 فلساً في صورة أسهم قيمة السهم الواحد 17.79 درهماً (القيمة الاسمية للسهم 1 درهم + علاوة إصدار 16.97 درهماً يتم إضافتها إلى الاحتياطي القانوني)، وبعدد أسهم إجمالية يبلغ 127.61 مليون سهم.

وأضاف البنك في إفصاح لسوق أبوظبي، أن الجمعية العمومية ستبحث بعد الموافقة علي بند التوزيعات، زيادة رأس المال من 10.92 مليارات درهم إلى 11.047 مليار درهم، عن طريق إصدار 127.61 مليون سهم جديد.

وستنظر الجمعية في تجديد برنامج الإصدار أو الصكوك الإسلامية أو السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم أو إنشاء برامج جديدة وبحد أقصى 10 مليارات دولار، وتفويض مجلس الإدارة لإصدار هذه السندات.

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