شهادات مهنية معتمدة باللغة العربية لمكافحة الجرائم المالية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الجمعية الدولية للامتثال (ICA) – الجهة الرائدة عالمياً في مجال الامتثال التنظيمي والجرائم المالية والتابعة لشركة Wilmington plc – عن بدء تقديم دورات تدريبية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال باللغة العربية للمساعدة في دعم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في محاربة الجرائم المالية.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لطلب الجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال التنظيمي بين المتخصصين العاملين في صناعة الخدمات المالية.

يذكر أن الجمعية الدولية للامتثال تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 14 عاماً، حيث تتعاون مع القطاعين العام والخاص من أجل رفع مستويات الوعي ومهارات العاملين في القطاع ومشاركتهم أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال ومكافحة الجرائم المالية. و

تطمح الجمعية من خلال خطتها لتوفير شهاداتها باللغة العربية إلى مساعدة جميع الراغبين في العمل ضمن قطاع الامتثال وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة والفهم العميق الذي يحتاجونه.

تتضمن الدورات المزمع تنظيمها من قبل الجمعية الدولية للامتثال ICA باللغة العربية، شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال وهي شهادة مناسبة لأي شخص يحتاج إلى اكتساب المعرفة الأساسية في مكافحة غسل الأموال. والشهادة الثانية هي شهادة ICA في الالتزام والتي تقدم للمشاركين فهماً قوياً لقضايا الامتثال التنظيمي الأساسية.

وستتاح الدورات من خلال منهجية التعلم الذاتي عبر الإنترنت إلى جانب إمكانية توفير دورات تدريب داخلية للشركات التي ترغب بتدريب عدد من موظفيها. كما يمكن لهذه الشركات أيضاً خيار الحصول على فصول دراسية افتراضية يمكن تصميمها وفقاً لسياساتها وإجراءاتها.

وقالت هيلين لانغتون، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للامتثال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: «تعكس هذه الخطوة التزام الجمعية المستمر بالعمل مع القادة الحكوميين والمؤسسات المعتمدة في المنطقة بهدف رفع مستويات الوعي ومهارات المهنيين في القطاع وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لمكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر والتهديدات بشكل أكثر فعالية».

وأضافت هيلين: «نشيد بالقيادة القوية والالتزام من قبل حكومات المنطقة لوقف الجرائم البشعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر.

ويسعدنا اليوم أن نقدم شهاداتنا المعتمدة دولياً للمهنيين الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساعدتهم على مواجهة الجرائم المالية. إن الحصول على مؤهلاتنا المعتمدة دولياً لن يساعد المهنيين على اكتساب فهم قوي لهذه التهديدات الأساسية فحسب، بل سيشكل لهم نقطة انطلاق لبدء دورات أكثر تعمقاً مقدمة من ICA».

من الجدير بالذكر أنه، تُمنح مجموعة المؤهلات المهنية المعتمدة من ICA بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة مانشستر Manchester Business School، وقد دربت ICA أكثر من 160.000 متخصص على مستوى العالم منذ عام 2001.

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