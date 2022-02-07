إطلاق «ريلمي برو 9+» أول هاتف ذكي لفئة الهواتف المتوسطة 16 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ريلمي»، إحدى العلامات التجارية المتخصصة في الهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم، رسمياً أنها ستطلق سلسلة هواتف «ريلمي برو 9 +» يوم 16 فبراير الجاري. وتُصدر «ريلمي» تكنولوجيا جديدة إلى الأسواق تنبع من مفهوم علامتها التجارية «يجرؤ على القفز». ويعد «ريلمي برو 9 +» هو أول هاتف ذكي في المدى المتوسط مزود بكاميرا Sony IMX766 OIS.

ومنحت «ريلمي» تجربة افتراضية عبر الإنترنت لاختبار نظام الكاميرات الجديد من سوني المزودة في هاتف «ريلمي برو 9 +» على مدار 24 ساعة لمجموعة من المتخصصين في المجال التقني في 7 فبراير 2022 وذلك للتعرف على خصائص الكاميرا قبل الإطلاق الرسمي خلال الشهر الجاري.

ويتمتع مستشعر الصور ذو الأداء المتميز على الهاتف الذكي الرائد لعام 2021، بحجم كبير يبلغ 1 / 1.56، ومنطقة بكسل كبيرة، كما تدعم عدسته نظام التثبيت البصري OIS والذي يمنح جودة صورة ممتازة بعيداً عن تأثيرات الاهتزاز والحركة.

وبالتعاون مع HypeBeast، كشفت «ريلمي» عن ظهور سلسلة «ريلمي برو 9» مع مجموعة من لقطات التي تعكس نمط الحياة، والمستوحاة من شروق الشمس، وتقدم «ريلمي» مرة أخرى قدرات تصميمية رائدة وفريدة من نوعها من خلال تصميم Light Shift Design مع سلسلة هواتف «ريلمي برو 9».

وعلى مستوى التصميم، اعتمدت «ريلمي» في جهازها الجديد على تقنيات فريدة تتيح تغير لون الجزء الخلفي من الجهاز وفقاً للبيئة المحيطة، فيتفاعل السطح مع ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية عند تعرضه إليها، فيتحول الجزء الخلفي من الجهاز من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر في 3 ثوان.

حيث استغرق الأمر أكثر من 200 محاولة للوصول لأفضل تقنية، وذلك بالاعتماد على ابتكار يتيح تغيير البنية الجزيئية للمواد المصنع منها الجانب الخلفي من الجهاز لجعل المادة تغير لونها وتتلاشى بسرعة أكبر، كما أوضحت الشركة أن مهندسيها أضافوا طبقة مركبة عضوية إلى الطبقة اللونية والزجاج، والتي بدورها تزيد من معدل تجسيد اللون بنسبة 40%.

وبالنسبة للتقنيات المستخدمة في تطوير سلسة الهواتف الجديدة اعتمدت «ريلمي» في جهازها الجديد، على معالج MediaTek Dimensity 920 5G. ذو المعمارية ذات دقة 6nm المتقدمة. وبتردد يصل إلى 2.5 جيجا هيرتز للنواة الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية، معززة بوحدة معالجة رسومات Mali-G68 MC4 والتي تقدم تطوراً في أداء الألعاب بنسبة 9%، ويمكن للمستخدمين تصوير تفاصيل أكثر بنسبة 35% مقابل رقائق Dimensity للجيل السابق.

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