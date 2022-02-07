غرفة عجمان تنظم ملتقى الأعمال «عجمان ـ البوسنة والهرسك»

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة عجمان ملتقى الأعمال «عجمان ـ البوسنة والهرسك»، بهدف زيادة التعاون الاقتصادي، وبحث الفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة لعقد اللقاءات الثنائية المشتركة بين أصحاب الأعمال والتجار من البلدين لتبادل الخبرات وبحث سبل الشراكة والتعاون وعقد الصفقات.

حضر الملتقى في فندق فيرمونت عجمان، عبد الله سعيد النعيمي ـ عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وترأس الوفد البوسني، سمير أدفيك وزير الثقافة ـ كانتون سراييفو ـ البوسنة والهرسك، كما حضر الملتقى محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، وشيخة النعيمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في منطقة عجمان الحرة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ومجموعة من التجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.

شارك في أعمال الملتقى «دائرة التنمية الاقتصادية ـ عجمان، منطقة عجمان الحرة، مدينة عجمان الإعلامية الحرة، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ـ عجمان».

تعزيز التعاون

واستهل الملتقى بكلمة عبد الله سعيد النعيمي، رحب خلالها بالحضور وأكد على ملتقى الأعمال «عجمان ـ البوسنة والهرسك» ودوره في توفير قناة جديدة من التعاون الفعال والمشترك بين التجار ورجال الأعمال من البلدين، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستعراض أبرز الفرص التجارية لزيادة حجم التجارة البينية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات «الخدمات المعمارية، التصميم والبناء، كفاءة الطاقة، إنشاء خطط الأعمال، التسويق، التكنولوجيا،» وغيرها من القطاعات.

وقال: «إمارة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حريصة على زيادة جاذبيتها الاقتصادية عبر تنويع المقومات والمزايا التنافسية للإمارة وتوفير بنية تحتية وخدمية تضمن سهولة ممارسة الأعمال ونمو أعمال التجار وأصحاب الأعمال في الإمارة».

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إحصائيات حجم التجارة بين عجمان والبوسنة تشير إلى مستقبل واعد من الشراكة الثنائية والعلاقات الاقتصادية القوية، بحيث تضاعف حجم التجارة بين عجمان والبوسنة لأكثر من أربعة أضعاف خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020 الأمر الذي يستدعي مزيداً من الجهود على المستويين الحكومي والخاص.

وأضاف: «غرفة عجمان حريصة على تكثيف تعاونها الاقتصادي مع الجانب البوسني، والسعي لفتح قنوات للشراكة والتعاون وتبادل الصفقات بين التجار ورجال الأعمال من عجمان والبوسنة والهرسك، ليمثل هذا الملتقى انطلاقة إلى زيادة تبادل الزيارات مستقبلاً والمشاركة في المعارض المتخصصة في كل من عجمان والبوسنة والهرسك وعقد اللقاءات بين مجتمعي الأعمال بشكل مستمر».

وأكد أن غرفة عجمان ترحب بكافة المستثمرين ورجال الأعمال من الجانب البوسني، كما تؤكد حرصها على تقديم كافة التسهيلات والمزايا المُمكنة لرجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في عجمان، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارة عجمان، متمنياً خروج الملتقى بتوصيات بناءة تواكب أهداف الطرفين، وأن يُشكل الملتقى فرصة لرجال الأعمال والتجار من البلدين في تعزيز التعاون والشراكات وبحث فرص عقد الصفقات.

وقدم سمير أدفيك، عرض شامل حول أهم المقومات والمزايا الاقتصادية في البوسنة والهرسك وأبرز القطاعات ومنها السياحة والزراعة والصناعة، وأهمية الموقع الاستراتيجية للبوسنة والهرسك وقربها من الكثير من الأسواق الأوروبية والاعتماد على شبكة مواصلات متنوعة تضمن شبكة طرق حيوية وموانئ وسكك حديدية، كما تضمن العرض جهود الدولة في تقديم التسهيلات وتوفير بيئة تشريعية تحفز وتشجع أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وتناول بالشرح أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة وما تمتلكه البوسنة والهرسك من مقومات سياحية وطبيعة غنية، وقطاع الزراعة وصناعات الأغذية وما يوفره القطاع الزراعي من فرص واعدة، وقطاع صناعة السيارات، وقطاع صناعة الخشب والأثاث، وقطاع صناعة الأدوية وما تمتلكه الدولة من مختبرات متطورة وقدرة إنتاجية عالية في هذا القطاع.

وقدمت منطقة عجمان الحرة للحضور نبذة عن المزايا التنافسية التي توفرها لأصحاب الأعمال، عبر توفير بيئة أعمال مرنة تواكب مستجدات القطاع الاقتصادي وتدعم أعمال ومشاريع المستثمرين الحاليين والمحتملين، كما تناول العرض أهم القطاعات التي تضمها منطقة عجمان الحرة «الصناعة، البناء والتشييد، النقل، التكنولوجيا وتقنية المعلومات، التعليم، الصحة وغيرها من القطاعات».

واستعرضت غرفة عجمان نبذة حول المقومات الاقتصادية وأبرز القطاعات في إمارة عجمان وجهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتناول العرض تنوع القطاعات المساهمة في الاقتصاد المحلي، وبالتالي تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة ومنها قطاعات الصناعة، البناء والتشييد، تجارة الجملة والتجزئة والسياحة والعقارات.

كما أوضح عرض غرفة عجمان قطاعي التعليم والصحة كأحد القطاعات الرئيسية في عجمان، والتي شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات السابقة، وذلك بدعم ومتابعة من القيادة الرشيدة.

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