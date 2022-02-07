قادة شركات عالمية يشاركون في منتدى قيادة الأعمال الآسيوي بدبي 8 فبراير

المصدر: دبي- البيان

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ستكون الرقمنة المتزايدة لوسائل الإعلام والفرص والتحديات المصاحبة لها، من أهم المواضيع التي ستتم مناقشتها في النسخة الرابعة الهجينة من الجلسات النقاشية لمنتدى قيادة الأعمال الآسيوي، ضمن سلسلة جلسات القيادة الشهرية، التي ينظمها المنتدى. وستعرض نسخة هذا الشهر، التي تقام في جناح دبي العطاء في إكسبو 2020 دبي، بتاريخ 8 فبراير 2022، الرؤى والآراء التي سيطرحها قادة الأعمال البارزون حول التكنولوجيا والاقتصاد.

وتعقد هذه الجلسات، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح والتعايش في الإمارات، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودبي العطاء، المؤسسة الإنسانية العالمية، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتستقطب الجلسات كبار القادة الآسيويين لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة، على مدار الأشهر السبعة عشر الماضية، وستستمر حتى نهاية معرض إكسبو 2020 دبي في مارس.

وفي الاجتماع الذي سيقام يوم 8 فبراير، ستضم الجلسة الأولى سعد توما مدير عام الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة IBM، حيث سيلقي الضوء على استراتيجيات الشركة لمساعدة المؤسسات في رحلتها الرقمية عبر الوباء. وستوفر ملاحظاته وتجاربه على مدار العامين الماضيين تحديداً، بعض الأفكار القيمة حول أحدث التقنيات التي نشرتها الشركة والشركات الأخرى في هذا القطاع، للتكيف مع البيئة التي لا تتوقف عن التغيير.

وسيكون الطريق الطويل إلى الانتعاش الاقتصادي في عالمنا الذي يعاني تبعات الوباء، في صميم الجلسة التي يشارك بها عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الشرق الأوسط في شركة «بيبسيكو». وسيطرح أفكاره المتعلقة بالتطورات المستقبلية في عالم الأعمال، كما سيسلط الضوء على دور معرض إكسبو 2020 دبي، في تعزيز الاستثمارات في الإمارات.

ومن أبرز ما يميز هذه النسخة من الجلسات النقاشية للمنتدى، حلقة نقاش حول التحديات والفرص التي تنتظرنا في أعقاب رقمنة وسائل الإعلام. ومع تسريع وتيرة الرقمنة الناجمة عن تحديات الوباء، ظهر تأثير كبير على وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، وستستكشف الجلسة التي تضم بعض كبار القادة من وسائل الإعلام والتمويل في المنطقة، عن الاتجاهات الجديدة. وسيشارك بها كل من محمد يوسف برهان، الرئيس التنفيذي لقناة «سي إن بي سي عربية»، وآلان جريفين، الرئيس التنفيذي لصحيفة الخليج تايمز، ومانوج ماثيو نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس المنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان) لشبكة «زي نتورك»، وأوليفييه كريسبين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «زاند».

وكما جرت العادة، سيتم بث الحدث افتراضياً لجمهور يبلغ عدده 30 ألف شخص، من خلال مدينة المنتدى، المنصة الافتراضية المتطورة، بينما ستستقطب الجلسات جمهوراً يضم قادة الصناعة البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

ويحظى المنتدى بالرعاية من مجموعة قوية من الشركاء، بما في ذلك مجموعة «أديتيا» الهندية، التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، والبنك الرقمي الرائد «زاند» و«اتصالات»، إضافة إلى «سي إن بي سي عربية» (شريك البث)، و«هندوستان تايمز»، و«خليج تايمز»، و«مسقط ديلي»، و«البيان»، و«زي تي في»، و«ويون» (شركاء الإعلام) ومنظمة اليونيسيف.

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