إطلاق صندوق «أيغان أرابيا» الإقليمي بـ 250 مليون دولار لدفع ابتكارات التقنيات الطبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أيغان بارتنرز»، الشركة الكندية المتخصصة في استثمارات تقنيات الرعاية الصحية، عن تعاونها مع فيصل بلهول، رائد الأعمال والمتخصص في الاستثمار في إمارة دبي، لإطلاق صندوق «أيغان أرابيا» الإقليمي بقيمة 250 مليون دولار لدفع عجلة الابتكار في التقنيات الطبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيركز صندوق «أيغان أرابيا» على الاستثمار في الأجهزة الطبية المعززة بالذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وتقنيات الصحة الرقمية التي ستكفل تحسين النتائج العلاجية للمرضى وستقلص تكلفة الرعاية الصحية. ويستهدف الصندوق 250 مليون دولار عبر الشراكات الحصرية مع مبلغ مماثل من الاستثمارات المشتركة.

وجاء الإعلان عن هذه التفاصيل خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022، معرض الرعاية الصحية الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انعقد في دبي.

وتم اختيار الاستثمارات الأولية الأربعة لدعم التقنيات الطبية المتطورة في المنطقة. وتغطي كلاً من «إكزاكت إيميجنغ» Exact Imaging، أول تقنية تصوير مصغرة بالموجات فوق الصوتية في العالم وتمنح دقة فائقة في تصوير سرطان البروستات؛ و«أوكادوك» Okadoc، الحل الرقمي الأكثر تطوراً في المنطقة لإدارة شؤون المرضى؛ و«إي سايت كوربوريشن» eSight Corporation، جهاز الرؤية الإلكترونية ويمكن للمكفوفين قانوناً أو ضعيفي البصر الذين يعانون من أمراض العيون المختلفة ارتداؤها؛ و«موليكيو لايت» MolecuLight، أول جهاز تصوير محمول باليد حول العالم يمكّن كوادر الرعاية السريرية من رؤية البكتيريا مباشرة بما يساعد في العناية المتقدمة بالجروح. وتمتلك جميع هذه الشركات الموافقات التنظيمية الضرورية وتعمل على توسيع أعمالها حول العالم.

وقال جان فيليب لينتو، القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية: «تسعدني رؤية هذا التعاون الحيوي بين رواد الابتكارات الصحية في كندا ودولة الإمارات لتأسيس صندوق «أيغان أرابيا». فلطالما كانت دولة الإمارات سباقة في تبني أحدث الابتكارات والاستفادة من إمكاناتها. وبهذا تأتي الشراكة الجديدة لتساعد شركاتنا المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية في تحقيق النمو والنجاح على مستوى العالم».

ويتوقع تقرير صادر عن شركة «كيه بي إم جي» وصول حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في المنطقة، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 89 مليار دولار في عام 2022، في وقت تواجه فيه أنظمة الرعاية الصحية ضمن العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضغوطاً جمة، وأصبحت بعضها في أزمة حقيقة نتيجة اكتظاظ مرافقها وضعفها وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين تسببت جائحة «كوفيد 19» بزيادة الضغوط على هذه الأنظمة مقلصة قدرتها على تقديم خدمات الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة.

من جانبه قال سام إيفيرغان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أيغان بارتنرز»: «تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحولات سريعة وتحرص بلدانها على مواكبة التطورات التقنية حول العالم، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية. وبذلك أدركنا حجم الفرص السانحة في هذه المنطقة لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية والأجهزة الطبية المتصلة وتكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

ولا شك بأن شركتنا تتمتع بدراية عميقة في هذه القطاعات، ونعرف بدقة ما تحتاجه الشركات المتخصصة فيها لتحقيق التوسع والنجاح. وعبر هذا الصندوق الأول من نوعه، سنعمل على ضخ الاستثمارات محلياً، وسنكشف للعالم عن ابتكارات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع قدماً للتعاون مع مستثمرين محليين ومجموعات متخصصة في الرعاية الصحية وهيئات حكومية لترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية كمركز لابتكارات الرعاية الصحية».

وأضاف فيصل بلهول، الرئيس المشارك في صندوق «أيغان أرابيا»: «لطالما كان اهتمامي موجهاً على مر السنين نحو الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية انطلاقاً من إيماني العميق بالدور الحيوي لهذين القطاعين في التحول الذي تشهده المنطقة. ومن خلال تأسيس «أيغان أرابيا»، نسعى للاستثمار في الشركات الناشئة وشركات الرعاية الصحية الأخرى، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، ومساعدتها في تحقيق التطور وجعلها الأفضل من فئتها.

وبهذا سنقدم دعمنا لعملياتها في المنطقة وسنساعدها في توسيع أعمالها لتغطي أسواق رئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية. ولا شك أن «أيغان أرابيا» سيساعد في ترسيخ مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي المستوى للتقنيات الطبية وسيمكنها من خلق آلاف فرص العمل الجديدة وإضافة قيمة اقتصادية ملموسة».

وسيساعد «أيغان أرابيا» بتأسيس منظومة متقدمة للتقنيات الطبية في المنطقة وتحفيز الابتكارات وتمهيد الطريق نحو تأسيس الشركات الناشئة الجديدة في القطاع. ويمكن للمبتكرين وممارسي الرعاية الصحية الشباب الاستفادة من الصندوق لتحقيق تطلعاتهم في ميادين ريادة الأعمال التقنية.

ويجمع صندوق «أيغان أرابيا» خبرات اثنين من رواد الاستثمارات الدولية الناجحة، «أيغان بارتنرز» وفيصل بلهول، حيث يتمتع الجانبان بمؤهلات مرموقة في تمويل رأس المال الاستثماري للتقنيات الطبية ودعم رواد أعمال الرعاية الصحية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي. ويمتلك الرئيس التنفيذي لشركة «أيغان بارتنرز» سام إيفيرغان أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الرعاية الصحية وريادة الأعمال. ويواصل منذ عام 2018 تعاونه مع الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بهدف إطلاق «أيغان أرابيا».

وفيصل بلهول هو مؤسس شركة «إثمار كابيتال»، شركة الأسهم الخاصة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤسس «أمانات القابضة»، واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وهي مدرجة في سوق دبي المالي. كما يشغل بلهول منصب نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، ويتمتع بمكانة مرموقة بين أفضل 100 مسؤول تنفيذي في منطقة الخليج العربي.

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