26.66 مليار دولار مبيعات «سوني» بنمو 13 % خلال الربع الثالث من 2021

سجلت شركة سوني إيرادات تشغيلية قوية للربع الثالث من السنة المالية 2021، وصلت إلى 4.09 مليارات دولار أمريكي (465.2 مليار ين ياباني)، بزيادة قدرها 32 ٪، مقارنة بـ 3.09 مليارات دولار أمريكي (351.9 مليار ين ياباني)، في الفترة نفسها من السنة المالية 2020.

وفي نهاية 31 ديسمبر 2021، حققت المبيعات الإجمالية المسجلة للربع الثالث من السنة المالية 2021، نحو 26.66 مليار دولار أمريكي (3.031 تريليونات ين ياباني)، بزيادة قدرها 13 ٪، مقارنة بـ 23.69 مليار دولار أمريكي (2.694 تريليون ين ياباني) في السنة المالية 2020. ويعزى هذا النمو القوي في الدخل الإجمالي الكبير للمبيعات، والتشغيل إلى منتجات حلول التصوير والمستشعرات.

كما شهدت أعمال شركة سوني بيكتشرز زيادة قدرها 1.31 مليار دولار أمريكي (149.4 مليار ين ياباني)، وهي تمثل قفزة قياسية بنسبة 636 ٪ في الدخل التشغيلي الموحد للسنة المالية 2021، مقابل 178.5 مليون دولار أمريكي في العام الماضي (20.3 مليار ين ياباني). وزادت مبيعاتها المجمعة إلى 4.06 مليارات دولار أمريكي (461.2 مليار ين ياباني)، مقابل 1.68 مليار دولار أمريكي في العام الماضي (191.2 مليار ين ياباني). وتعود الزيادة في إجمالي المبيعات والدخل التشغيلي، إلى الإيرادات الكبيرة التي حققها فيلم Spider-Man: No Way Home، وفيلم Venom: Let There Be Carnage.

وسجلت منتجات حلول التصوير والمستشعرات، نمواً نسبته 21.65 ٪ في المبيعات، حيث حققت 2.86 مليار دولار أمريكي (324.8 مليار ين ياباني)، مقارنة بـ 2.35 مليار دولار أمريكي في العام الماضي (267 مليار ين ياباني). في حين شهدت المبيعات الإجمالية لمنتجات خدمات الألعاب والشبكات، انخفاضاً قدره 7.15 مليارات دولار أمريكي (813.3 مليار ين ياباني)، بعد أن كانت 7.76 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي (883.2 مليار ين ياباني)، إلا إن الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 15 في المئة، ليسجل 817 مليون دولار أمريكي (92.9 مليار ين ياباني)، مقابل 710 ملايين دولار أمريكي العام الماضي (80.8 مليار ين ياباني).

وقال تاكاكيو فوجيتا، المدير التنفيذي لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: «ما زالت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سوقاً رئيسة لنمو أعمال شركة سوني. وعلى الرغم من تبعات الجائحة العالمية، جاء أداء معظم فئات التشغيل قوياً، خاصة في منتجات الشاشات التلفزيونية.

وقد ساهم إطلاق تقنية الذكاء الإدراكي الجديدة في تلفزيونات برافيا BRAVIA، في زيادة الطلب على شاشات سوني العالية الجودة وشاشات OLED الكبيرة، بما فيها موديلي A90J وA80J. لا شك أن قضاء عدد أكبر من العملاء وقتاً أطول في منازلهم، واعتمادهم على شاشات التلفزيون لمشاهدة محتوى الفيديو عند الطلب والألعاب والرياضة، قد لعب دوراً في زيادة الأرباح.

كما أدى التزايد المستمر في محتوى منصات التواصل الاجتماعي، إلى نمو قوي في مبيعات منتجات التصوير الرقمي، مثل كاميرات مدونات الفيديو ZV-1 وZV-E10، وكذلك الكاميرات القوية كاملة الإطار، مثل كاميرتي Alpha 7 IV وAlpha 7SIII، والتي تنفرد سوني بإنتاجهما. ونتوقع أن يستمر الطلب على هذه المنتجات، ومجموعة منتجاتنا الجديدة خلال العام المالي 2022، ونحن متفائلون بزيادة نمو أعمالنا في المنطقة».

جدير بالذكر، أن الخدمات المالية سجلت زيادة في إجمالي المبيعات والدخل التشغيلي، بينما شهدت منتجات وحلول الإلكترونيات، انخفاضاً في إجمالي المبيعات والدخل التشغيلي، مقارنة بالعام الماضي. وحققت المنتجات الموسيقية زيادة في إجمالي المبيعات، ولكنها سجلت انخفاضاً في الدخل التشغيلي.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن النتائج الموحدة للعام المالي 2021، ستصل إلى 87.61 مليار دولار أمريكي (9.9 تريليونات ين ياباني)، بينما يتوقع أن تبلغ الإيرادات التشغيلية 10.61 مليارات دولار أمريكي (1.2 تريليون ين ياباني).

