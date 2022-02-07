قمة «انفستوبيا» للاستثمار توقع شراكة مع «ديليوت» الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي- البيان

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قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن العالم في مرحلة ما بعد كوفيد 19، يتعامل مع ديناميات مختلفة للاستثمار، في ظل تعاظم الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار، متغيرات مهمة، مثل الأثر البيئي والمجتمعي للاستثمارات.

ومن هذا المنطلق، نرى أن هناك حاجة ملحة لتطوير منصة عالمية، تجمع أصحاب المصلحة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والشركات الناشئة، ورواد الأعمال الاجتماعيين، وصناديق التمويل وحاضنات الأعمال، وذلك لوضع تصور مشترك حول كيفية بناء اقتصاد مسؤول ومستدام».

وأضاف معاليه أنه من هذا الإطار، نعمل على بناء شراكات نوعية لقمة «انفستوبيا» للاستثمار، بما يضمن تطوير أجندة فعاليات وجلسات تخدم هذا التوجه.

جاء ذلك، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين قمة «انفستوبيا» للاستثمار، وشركة «ديلويت» الشرق الأوسط، والتي تستهدف تطوير أوجه التعاون في محتوى وإدارة الحلقات النقاشية، وورش العمل على أجندة القمة، وإعداد أوراق بحثية، تُغطي محاور اقتصادية ذات أولوية، مثل فرص الاستثمار في تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، ومعايير الحوكمة والاستدامة البيئة والاجتماعية، وسبل تمكين المرأة اقتصادياً، وتحديداً في قطاع الخدمات المالية، ودور السياسات الحكومية خلال مرحلة التعافي من آثار الجائحة.

شهد توقيع المذكرة، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، فيما وقع المذكرة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومعتصم الدجاني الرئيس التنفيذي لديلويت في الشرق الأوسط، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، على أن الشراكة في ما بين القطاعين الحكومي والخاص، تُمثل ركيزة رئيسة لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، يخدم الأجندات التنموية للحكومات، ويحقق مصالح المستثمرين، ويضمن ازدهار المجتمع ككل. وأوضح معاليه أن الشراكة الموقعة مع شركة «ديليوت» الشرق الأوسط، تُمثل حلقة إضافية ومهمة، في إطار سلسلة من الشراكات التي ستقوم القمة بتوقيعها خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، قال معتصم الدجاني الرئيس التنفيذي لديلويت في الشرق الأوسط: «إنه لمن دواعي سرورنا، وبالمشاركة والتعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإعلان عن إطلاق قمة «انفستوبيا».

والتي تعد منصة فريدة لتعزيز التعاون العالمي بين أصحاب مصالح الأعمال في العالم، وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة. سوف تقوم شركة ديلويت، بتقديم ومشاركة الخبرات والرؤى العميقة حول النمو الاقتصادي والابتكار، من خلال استخدام خبرات شبكتنا العالمية، وذلك لدعم المشاريع الجديدة، والمستثمرين في دولة الإمارات».

ومن الجدير بالذكر، أن أعمال النسخة الأولى من قمة «انفستوبيا» للاستثمار، ستنطلق من دولة الإمارات 28 من مارس المقبل، في إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي. وتمثل قمة «انفستوبيا» للاستثمار، إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين»، التي أعلنتها حكومة الإمارات سبتمبر الماضي.

حيث ستجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمصارف الاستثمارية، والشركات العائلية وصناديق الاستثمار، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومكاتب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، لإطلاق الأفكار، وخلق الفرص، وتمكين الاستثمارات في المستقبل، لكي تبدأ من اليوم.

وتتميز النسخة الأولى من القمة، بجدول أعمال ثري بالقضايا الاقتصادية الأبرز على الساحة العالمية، ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 50 من قادة الفكر وخبراء الصناعة، إلى جانب أكثر من 300 من صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورجال الأعمال، وعدد من مسرعات وحاضنات الأعمال من عدد من الدول الرائدة على مستوى العالم.

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