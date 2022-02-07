«آي دي ناو» تفتتح مكاتبها الإقليمية في «إنوفيشن هب» بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «آي دي ناو» الشرق الأوسط، المنصة العالمية المتخصصة في خدمة التحقق من الهوية الرقمية، افتتاح مكاتبها الإقليمية في «إنوفيشن هب»، بمركز دبي المالي العالمي.

وذلك ضمن خطتها التوسعية في الشرق الأوسط، لتزويد المنطقة بحلول تمكن التحقق السريع والآمن من الهوية، والإعداد لبيانات المصادقة. وتتمتع الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقراً رئيساً، بانتشار واسع في لايبزيغ، دوسلدورف، لندن ومانشستر.

وتهدف «آي دي ناو»، إلى خدمة سوق التحقق من الهوية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعد سوقاً تنافسياً وسريع النمو، حيث من المتوقع أن يبلغ حجمه 800 مليون دولار بحلول عام 2025، مع نمو سنوي بنسبة 20 % خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

وقال أوليفر أوبيتايو، الرئيس التجاري لـ «آي دي ناو» الشرق الأوسط: تعتبر منطقة الشرق الأوسط المدعومة بالاقتصاد الرقمي المزدهر والمبتكر، سوقاً سريع النمو في مجال التحقق من الهوية الرقمية والمصادقة. وبعد التعاون المثمر مع الجهات التنظيمية الإقليمية خلال العامين الماضيين، أصبح الآن الوقت مناسباً لتوسيع نطاق أعمالنا مع فريق من المتخصصين في هذا المجال.

وتواجه أكثر عن نصف الشركات في قطاع الأعمال في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، مخاطر الجرائم السيبرانية، نظراً لما تسببت به جائحة «كورونا» من تداعيات، مثل عملية احتيال المدفوعات، الاستيلاء على الحسابات وسرقة الهويات.

وحسب ما جاء في دراسةٍ أجراها موقع كومباريتك، تشير الأرقام إلى وقوع 166,667 ضحية الجرائم للسيبرانية سنوياً. وتسلط أبحاث ماكينزي الضوء على الخدمات المالية، باعتبارها المحرك الأكبر لخدمات التحقق من الهوية الرقمية، وستمثل حوالي 62 % من إنفاق الشركات هذا العام.

وخلال السنوات العشر الماضية، عملت «آي دي ناو»، على تحفيز وتطوير تكنولوجيا عالية الجودة، تخدم عدداً من أكبر البنوك والمؤسسات المالية في العالم. كما توفر المنصة مجموعة من المنتجات الآمنة والسلسة، بما في ذلكIDnow AutoIdent، نظام التحقق الآلي من الهوية، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل المزايا والفوائد المتعددة، الحد من احتكاك البيانات، وتحسين تجربة العملاء، وأتمتة تحويل البيانات على نطاق واسع. أما بالنسبة للبنوك والخدمات المالية، يعزز استخدام خدمات «آي دي ناو»، الامتثال من خلال اعرف عميلك، ومكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي، ما يساعد في الحد من خطر الاحتيال لحماية الشركات وعملائها.

تُعتبر «آي دي ناو» رائدة في وضع معايير عالية لخدمة التحقق من الهوية الرقمية، ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وبدعم من مستثمرين عالميين، مثل، كورسير كابيتال، سيفينتور بارتنرز، باي بي جي فينشر كابيتال، فضلاً عن مجموعة من الممولين. وحصلت الشركة على قرض تمويلي من البنك الأوروبي للاستثمار، التابعة للاتحاد الأوروبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز