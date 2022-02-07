الاحتفاء بالفائزين بدورة 2020 /2021 لجائزة الشارقة للتميز الشهر الجاري

المصدر: الشارقة- البيان

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تحتفي غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالفائزين في «جائزة الشارقة للتميز دورة 2020 /2021، في حفل رسمي، ستنظمه الغرفة في المبنى الرئيسي لها، خلال شهر فبراير الجاري، وذلك مع إعلان اللجان التحكيمية للجائزة، الانتهاء من عملية تحكيم وتقييم البيانات والتقارير، التي قدمتها المنشآت الاقتصادية والدوائر المحلية ورواد الأعمال المشاركون في الجائزة.

وسيشهد الحفل إلى جانب تكريم الفائزين في الفئة الجديدة وهي جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، والتي أطلقتها الغرفة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبدعم من الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، تكريم الفائزين في الفئات الأخرى، والتي تتضمن جائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة الخضراء.

وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، بالإضافة إلى تكريم فرق التقييم ولجان التحكيم، والرعاة الاستراتيجيين والداعمين للجائزة.

وشهدت جائزة الشارقة للتميز مشاركة أكثر من 120 منشأة اقتصادية ودائرة محلية، إلى جانب عدد من رواد الأعمال، في حين أسهم في مرحلة التقييم مجموعة من المختصين في مختلف مجالات التقييم، التي تشمل التميز المؤسسي والممارسات الخضراء والمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وأعربت ندى الهاجري المنسق العام للجائزة عن سعادتها بالنجاح، الذي حققته جائزة الشارقة للتميز على صعيد نوعية وحجم المشاركات، ما يؤكد المكانة الرائدة التي حققتها هذه الجائزة، التي تعد إحدى أبرز مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الرامية إلى تشجيع اعتماد أفضل معايير الجودة وممارسات الأعمال.

ودعم ومساندة رواد الأعمال، إلى جانب مساعدة شركات القطاع الخاص لتحسين أدائها ومستوى جودة خدماتها وتطوير مسؤوليتها تجاه المجتمع، بالإضافة إلى تحفيز المنشآت على الالتزام بتطبيق الاشتراطات ومعايير السلامة الأمنية، لما لذلك من أثر مهم في عملية الحفاظ على استدامة الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن تنظيم الحفل يأتي بهدف تكريم الشركات والمؤسسات المتميزة داخل إمارة الشارقة وخارجها ودعمهم، وتحفيزهم على تبني مفاهيم التميز والجودة .

وذلك انطلاقاً من سعي الغرفة الحثيث، وحرصها الدؤوب باعتبارها الممثل الأول للقطاع الخاص في إمارة الشارقة على المساهمة الفاعلة في نشر ثقافة التميز المؤسسي، وترسيخ معايير الجودة في أوساط مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن عملية تقييم المشاركات تمت وفق منهجيات تحكيم اعتمدت على أفضل الممارسات العالمية وأحدث نماذج التقييم المؤسسي.

والجائزة الشارقة للتميز هي إحدى مبادرات غرفة الشارقة الهادفة إلى نشر الحوكمة المؤسسية وتطوير القدرات التنافسية، وتهيئة المناخ الاستثماري لمجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي، وتمكينه من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والابتكار، بما يسهم في تحسين أدائه، وتعزيز نمو الأعمال التجارية والصناعية، وبناء اقتصاد مستدام.

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