اقتصادية عجمان تطلق مبادرة «لقاء مــع المتعاملين»

المصدر: عجمان- (البيان)

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أطلقت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مبادرة «لقاء مع المتعاملين» عبر تطبيق «تيمز» وذلك تماشياً مع الخطط التطويرية ومشاريع ومبادرات 2022.

وقال سعود الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية اقتصادية عجمان إن المبادرة انطلقت من خلال رؤى المتعاملين فيما يخص إجراءات التبليغ والشكاوى وبما يشمل حماية المستهلك والغش التجاري والملكية الفكرية، ونحن حريصون على توعية المتعاملين بقنوات تقديم الخدمة ومعرفة المعوقات التي تواجههم.

وأضاف إن دور اقتصادية عجمان لن يقتصر عند هذا الحد بل إن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة ستطلق مبادرات عديدة وفتح قنوات جديدة لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين، ونؤكد بأننا حريصون على الاستماع إلى صوت المتعاملين والاطلاع على احتياجاتهم وتطلعاتهم: وهذه المبادرة تعتبر نقطة الانطلاق للتطوير وتحويل مقترحات المتعاملين إلى واقعٍ ملموس.

وخلال اللقاء تم الاستماع إلى ملاحظات الحضور. وقال الشمري إننا مهتمون بتقديم أفضل الخدمات المتميزة للمتعاملين ورسالة اقتصادية عجمان تتمحور حول تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وإعداد سياسات وتشريعات تنظم النشاط الاقتصادي وتعزز دور الرقابة عليه باستخدام التقنيات المتطورة وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة.

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