283.9 مليون درهم صافي ربح سيراميك رأس الخيمة في 2021

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.8% ليصل إلى 2.86 مليار درهم.

كما ارتفع إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 32.7% ليبلغ 501.3 مليون درهم. وبلغ صافي الربح المسجل 283.9 مليون درهم، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة (205.2 ملايين درهم في عام 2019).

ووافق مجلس الإدارة على تعديل سياسة توزيع أرباح الشركة وتنص السياسة الجديدة على حد أدنى من توزيعات الأرباح يبلغ 20 فلساً سنوياً للسنة المالية 2022 تُدفع على أساس نصف سنوي وتنص أيضاً على الالتزام بدفع أرباح بحد أدنى 60 فلساً على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2022 - 2024).

وستخضع سياسة توزيع الأرباح المعدلة لعوامل مثل توقعات الأعمال، ومتطلبات رأس المال لفرص النمو، وخطط التوسع، ومستويات الرافعة المالية المثلى والاحتياطيات النقدية الجيدة.

بالإضافة إلى الموافقات التنظيمية. وسيتم تقديم سياسة توزيع الأرباح المعدلة لمساهمي الشركة للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل. ويوصي المجلس مساهمي الشركة بالموافقة على توزيع أرباح عن عام 2021 بواقع 20 فلساً للسهم، منها 10 فلوس للسهم تم دفعها في أكتوبر 2021 كأرباح نصف سنوية.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: رغم التحديات التي واجهتنا، فقد شهدت أعمالنا نشاطاً إيجابياً وعودة تدريجية للحياة الاقتصادية واستئناف الأنشطة التجارية. وسجلنا ارتفاعاً ملحوظاً في إيرادات الربع الأول من العام، ليصل إلى أعلى مستوى من حيث الربحية على مدار السنوات الخمس.

كما سجلنا نمواً إيجابياً للإيرادات على مدار ثلاثة أرباع متتالية مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح جيدة.

وأضاف: تتمثل أولويتنا في عام 2022 في حماية حصتنا السوقية وزيادة تعزيز إدراك العلامة التجارية في أسواقنا الأساسية من خلال الاستثمار المستدام في مبادرات العلامات التجارية مثل صالات العرض الجديدة ومتاجر البيع بالتجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية.

وحققت سيراميك رأس الخيمة أداءً مالياً قوياً في الربع الرابع والسنة المالية 2021 حيث تجاوزت الإيرادات والربحية مستويات ما قبل الجائحة، رغم الارتفاع الكبيرة في التكاليف اللوجستية بسبب النقص العالمي في الحاويات.

صافي الدين

انخفض مستوى صافي الدين الشركة إلى 971.2 مليون درهم في ديسمبر 2021 من 978.7 مليون درهم في سبتمبر 2021 بعد دفع توزيعات أرباح مرحلية قدرها 99.4 مليون درهم. وفي نهاية ديسمبر 2021، بقيت صافي ديون الشركة إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 1.94 مرة مقارنة بـ3.25 مرة في ديسمبر 2020.

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