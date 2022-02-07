دبي تستضيف مهرجان الرامِن الياباني السنوي

المصدر: دبي- البيان

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تستضيف دبي مهرجان الرامِن الياباني السنوي، حيث يحتفل سومو سوشي آند بينتو بهذا المهرجان هذه السنة بعامه الثالث، ويستعرض من خلاله الشيف التنفيذي تاكو تقنيات ونكهات طهو الرامِن الياباني الأصيلة، التي تعلّمها خلال تدريبه في سابورو (سابورو هي مدينة تقع في محافظة جزيرة هوكايدو باليابان)، من خلال أطباق لذيذة تمتع ذائقة روّاد مطاعم سومو.

سيحصل عشاق الطعام الياباني على فرصة للتلذّذ بالأطباق المفضّلة الكلاسيكية، والحديثة على حدّ سواء التي تتكوّن من المرق اللذيذ والنودلز الطرية .

وذلك من 16 يناير وإلى 28 فبراير 2022، ومع خيارات متنوّعة لكلّ من النباتيين وغير النباتيين، فإن عشرة من أنواع الرامن الأكثر مبيعاً ستكون متوفّرة في جميع فروع «سومو»، ليستمتع روّاد المطعم بهذا الطبق الكلاسيكي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في المطبخ الياباني، ومطهواً بشكل مثالي وجاهز للالتهام!

وتحتوي اللائحة المعدّة خصيصاً لمهرجان الرامِن الياباني على اشهر الأطباق المفضّلة على الإطلاق، مثل نيكو رامن، ورامن الدجاج تشاشو، ورامن الدجاج ميسو، وجيوزا رامن، ورامن المأكولات البحرية، ورامن تمبورا، وفيجي رامن، ورامن سابورو ميسو، بأسعار تتراوح بين 36 و49 درهماً إماراتياً فقط.

وفي إطار الاحتفال بمهرجان الرامن في عامه الثالث، احتفل سومو سوشي آند بينتو أيضاً بإطلاق نوعين جديدين من أطباق الرامِن - بيريا رامِن ورامِن الجبن تشيز رامِن، تمّ ابتكارهما في مطبخ سومو الإبداعي، علماً أن بيريا عبارة عن لحم بقري مكسيكي حارّ قليلاً متبّل بالفلفل الحارّ المجفّف، مع شيبوتلي أدوبو والأعشاب المنكّهة، يطهى ببطء حتى يصبح طرياً، ويُقدم في مرق رامِن الحارّ مع الذرة والبصل والكزبرة.

بينما رامِن الجبن الطريّ الرائع هو رامِن تقليدي يقدّم مع مزيج من الجبن السائل يطفو على سطح الرامِن الساخن. وقد اشتهر هذا النوع في الأصل في كوريا كشكل من أشكال الرامِن سريع التحضير، وانتشرت شعبيته في جميع أنحاء آسيا لأنه بسيط، ولذيذ.

كما أعدّ سومو سوشي آند بينتو لروّاده العديد من الأنشطة عبر الإنترنت طوال فترة المهرجان، التي تتيح لهم الفوز بفرصة الاستمتاع بمذاق ودفء أطباق الرامِن الشهيّة.

وفي هذه المناسبة، قالت راشيل جويرا، مديرة العمليات في سومو إنترناشونال (ش.ذ.م.م): «على مدى 22 عاماً، تميّزت مطاعم سومو سوشي أند بينتو بكونها مساحة تسلّط الضوء على الثقافة اليابانية والنكهات، من خلال مأكولاتها الرائعة، فمن التصميم الداخلي للمطاعم وإلى المأكولات الشهية ركّزت المطاعم منذ تأسيسها على تقديم تجارب طهو جديدة لضيوفها، والجمهور المحلّي من الذوّاقة. وسيستمتع روّاد المطعم هذا الشتاء مع اللائحة المميّزة من أطباق الرامِن الياباني الشهيّة، التي أعددناها خصيصاً لهم».

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