مدينة الذهب تطلق حملة «الحب الأبدي» خلال موسم الحب

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن إطلاق حملة «الحب الأبدي» أول حملة ترويجية، خلال احتفالات موسم الحب، في الفترة من 5 إلى 15 فبراير 2022. ستقدم 14 علامة تجارية، وأكثر من 78 متجر مجوهرات تصميمات رائعة، وقطع مجوهرات حصرية لهذا الموسم.

ستقدم بعض العلامات التجارية المشاركة عروضاً وخصومات حصرية على تشكيلة موسم الحب، بالإضافة إلى ذلك ستقوم العلامات التجارية المشاركة في الحملة بتقديم هدايا مجانية عند التسوق بقيمة معينة في أي من متاجر المجوهرات المشاركة.

تشمل العلامات التجارية المشاركة مالابار للذهب والمجوهرات، مجوهرات جوهرة، مجوهرات سكاي، لا ماركيز للمجوهرات، مجوهرات لايف ستايل، مجوهرات سيرويا، الهند للذهب والألماس، مجوهرات تشيمانور إنترناشونال، إندس للمجوهرات، مجوهرات كوشبو، بليجر للألماس، مجوهرات تنغلس، مجوهرات الكنز، تريشي لتجارة الذهب.

وفي هذا السياق قالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمديرة التنفيذية لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة: «يعتبر موسم الحب دائماً وقتاً خاصاً للجميع، ولا توجد طريقة أفضل للتعبير عن الحب، من خلال إهداء شيء يدوم إلى الأبد. تحقيقاً لهذه الغاية، وللمرة الأولى قررنا في مجموعة دبي للمجوهرات الاحتفال بموسم الحب بهذه الحملة الخاصة.

كل يوم، يلبي أعضاؤنا المشاركون طلبات مئات الأزواج الذين يشترون المجوهرات للمناسبات الخاصة. من خلال هذه الحملة، نريد تكريم حبهم ومنحهم سبباً آخر للاحتفال بزفافهم».

ومجموعة دبي للمجوهرات هي أكبر هيئة تجارية لقطاع الذهب والمجوهرات في دبي، تضم أكثر من 600 عضو، يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. تشكلت هذه المجموعة غير الربحية، برعاية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق لعام 1996.

ومنذ تأسيسها في ذلك الحين، التزمت المجموعة بدورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي بصفتها «مدينة الذهب» و«وجهة العالم للمجوهرات»، كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء، عبر تعاونها مع الجهات الحكومية، وتولي تنظيم المبادرات التي تعود بالنفع على مختلف أعضائها.

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