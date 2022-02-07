المؤشرات الإيجابية للأعمال تبشر بأن القادم أفضل

المصدر: عجمان – البيان

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد اليوم في ديوان الحاكم، بحضور أعضاء المجلس.

واطلع سموه على نتائج المصرف المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حقق المصرف صافي عائد تشغيلي قدره 668.1 مليون درهم في عام 2021، مقارنة بـ 614.7 مليون درهم في العام السابق، محققاً ارتفاعاً بمعدل 8.7 %. وارتفعت الإيرادات المتحققة من الرسوم والعمولات والمصادر الأخرى، لتبلغ 106 ملايين درهم عند نهاية عام 2021، مقارنة بـ 48.8 مليون درهم للعام السابق، بزيادة بلغت 117.2 %.

وبلغ صافي أرباح المصرف لعام 2021، مبلغ 116.2 مليون درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 117 % عن العام السابق. وبلغ إجمالي الأصول عند نهاية ديسمبر 22.3 مليار درهم، مقارنة بـ (21.5 مليار) درهم بنهاية ديسمبر 2020.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالنتائج الإيجابية للمصرف، معرباً عن ارتياحه لأداء الأسواق المالية في الإمارات، ومضيها نحو المزيد من الازدهار، رغم الظروف التي واجهت العالم بأسره. وأكد سموه ثقته بأن نمو حركة الاقتصاد والمؤشرات الإيجابية للأعمال، تبشر بأن القادم أفضل.

وقال سموه: نتطلع قدماً وبتفاؤل كبير، إلى نمو الاقتصاد الإماراتي، ونتوقع أن يستمر هذا الانتعاش الاقتصادي بالصعود الإيجابي، وأن يكون له أثر جيد في نتائج أعمالنا، وأن يسهم في تحقيق نمو مستدام للإيرادات والنتائج التشغيلية لمصرف عجمان. وثمّن سموه دور القائمين على سير العمل في المصرف. وأثنى على ما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المستثمرين والمتعاملين، ما أكسبه سمعة متميزة، ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية.

ونجح مصرف عجمان في إثبات مرونة استراتيجيته، من خلال التقدم الكبير الذي أحرزه في إنجاز أهداف أعماله، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية والمحلية، ما يعكس مستويات الأداء المرتفعة للمصرف، وقوته من حيث السيولة ونسب رأس المال، إلى جانب المستوى العالي من التفاني والعمل الدؤوب، والالتزام بتقديم خدمات متميزة، من أجل ضمان استمرارية جميع العمليات في مختلف الظروف.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عقب الاجتماع، إن المصرف جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية في الإمارات، والتي حافظت على ازدهارها وانتعاشها في الظروف كافة.

وقد أحرزنا تقدماً رائعاً في الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، رغم تحديات السوق الطارئة، بفضل اتباعنا نهجاً منضبطاً وتعاونياً، ونحن إذ نضع نصب أعيننا هدف إحداث تغيير، وترك أثر إيجابي في نواحي الاقتصاد، وازدهار الأعمال وحياة الأفراد، فإننا ملتزمون أيضاً بتحقيق النمو، وزيادة الربحية على المدى الطويل.

ويرتكز الأداء القوي لمصرف عجمان، على استراتيجية أعمال واضحة ومحددة بشكل جيد، إلى جانب توفير مزيج من المنتجات المفضلة لدى العملاء، والارتقاء بخدمتهم إلى مستويات استثنائية، من خلال توظيف الحلول التكنولوجية الرائدة في قطاع الصيرفة، والتركيز على التحول الرقمي.

وأضاف: متفائلون جداً بالمستقبل، وموقنون بأننا سنواصل تحقيق نتائج رائعة، من خلال تركيزنا على تنويع القطاعات، وتعزيز الهوامش الإجمالية، والاهتمام بتنمية الدخل المتحقق من مصادر أخرى غير مالية. وعلى قدر ثقتنا وإيماننا بإمكاناتنا وعملنا الدؤوب، وبدعم من فريق العمل المتفاني لدينا، فإننا موقنون بأننا سنستمر في خدمة عملائنا بفعالية وكفاءة عالية.

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