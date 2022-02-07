اتفاقية تمويل وشراكة بين بنك دبي التجاري و«بوست باي»

المصدر: دبي- البيان

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أبرم بنك دبي التجاري، اتفاقية تمويل لشركة بوست باي، المزوّد لخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في الشرق الأوسط. وتعد هذه الاتفاقية مثالاً آخر للشراكة بين قطاع خدمات التكنولوجيا المالية والبنوك، للاستفادة من خبرتهم المجتمعة، لتعزيز مجموعة المنتجات المالية المعروضة في السوق.

وستوفر الشراكة مع بنك دبي التجاري، الدعم لمؤسسة بوست باي في عدّة جهات، تشمل المعاملات المصرفية، وتمويل الديون وحلول التجارة الإلكترونية، ما يسمح لبوست باي، التركيز على نمو الشركة.

ودعم العملاء والشركاء التجاريين. وستتمكن أيضاً بوست باي، من خلال دعم بنك دبي التجاري المستمر لها من التوسع المخطط له في الإمارات والسعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما سيساعد هذا التمويل، على ترسيخ مكانة بوست باي في المنطقة، في مجال خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، والتي تتعاون من خلالها مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.

وقال طارق الشيخ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بوست باي: يسعدنا تمديد شراكتنا مع بنك دبي التجاري، المؤسسة المالية الملتزمة بدعم قطاع خدمات التكنولوجيا المالية والجيل القادم من الشركات الناشئة.

ويوفر بنك دبي التجاري، كل ما نحتاجه لنتقدم بخطى واثقة، ويشجعنا على تحقيق أهدافنا الطموحة للمستقبل. والاتفاقية هي أحدث خطوة لبنك دبي التجاري، في رحلة شراكته مع شركات خدمات التكنولوجيا المالية، وقد تُوّجت هذه الرحلة مؤخراً، بافتتاح البنك لمختبره الرقمي في «إنوفيشن هب»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يعد أكبر منظومة للابتكار، واحتضان قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: تتماشى شراكتنا مع بوست باي، مع التزامنا بدعم طموحات عملائنا. ونحن نؤمن بضرورة دعم قطاع خدمات التكنولوجيا المالية المتنامي في الإمارات، وذلك لتعزيز قطاع المدفوعات بشكل عام، من خلال طرح الحلول الرقمية المبتكرة، مثل نظام «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».

وحصدت بوست باي العام الماضي 10 ملايين دولار، في جولة تمويل ما قبل السلسلة، بقيادة شركتيّ Afterpay وTouch ventures وغيرهما، ما أدى إلى تسريع نمو الشركة عدة مرات، ما جعلها واحدة من الشركات البارزة بمجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي.

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