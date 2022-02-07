«ألف» تطلق مبنيين بمجمّع «سوا» السكني في «الممشى سيرة»

المصدر: الشارقة- البيان

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أطلقت مجموعة «ألف» للتطوير العقاري في الشارقة أول مبنيين في المجمّع السكني «سوا» في الممشى سيرة، ضمن مشروع «الممشى».

ويضم المبنى الأول «سوا 1» 171 وحدة سكنية، والمبنى الثاني «سوا 2» 181 وحدة سكنية، تتنوع بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين نوم، و3 غرف.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: إطلاق أول مبنيين من المجمّع الجديد «سوا» يأتي استكمالاً لعملية التطوير المستمرة في «الممشى سيرة»، الذي سيكون عند اكتماله واحداً من أفضل المجمّعات السكنية.

ويتكون «الممشى سيرة» في مشروع الممشى الذي يتميّز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من المدينة الجامعية، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ومطار الشارقة، من 10 مبان موزعة على 3 مجمّعات، تم إطلاق المجمّع الأول منها «سرور» العام الماضي، ويضم أربعة مباني، فيما يحمل المجمّع الجديد اسم «سوا»، ويحتوي أيضاً على عدد من المباني، التي سيتم الكشف عنها تباعاً، أما المجمّع الثالث فمن المقرر الإعلان عنه في المستقبل القريب.

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