إكسبو الشارقة يستضيف معرض الورق في مارس

المصدر: الشارقة- البيان

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تستضيف الشارقة المعرض العالمي للورق (Paper One Show) الذي تنظمه شركة الفرات للمعارض على أرض إكسبو الشارقة بالصالة رقم 1، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل.

ويقدم المعرض أحدث منتجات صناعات الورق والكرتون والطباعة والتعبئة والتغليف ومستلزمات ماكينات الطباعة والتغليف وخطوط الإنتاج والمواد الأولية مثل: نشاء الذرة، المواد الكيميائية، رولات الورق الصحي، ورق التغليف، ورق الطباعة، الأحبار، المنتجات الورقية الصحية الجاهزة.

ويجمع المعرض في دورته السابعة نحو 100 شركة من كبريات وأهم شركات الورق العالمية التي تنشط في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتواجد في الإمارات، السعودية، مصر، لبنان، الأردن، الجزائر، الصين، تايوان، الهند، باكستان، اليابان، إيطاليا، فنلندا، السويد، ألمانيا، هولندا، أوكرانيا، تركيا، والولايات المتحدة.

وقال المهندس طارق فقاس المدير التنفيذي لـشركة الفرات للمعارض: يتيح المعرض الفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات في هذا القطاع الصناعي الحيوي، كما أنه ساهم في مد جسور التعاون بين أطراف هذه الصناعة من صناع ومنتجين وموردين ووكلاء وموزعين ومستهلكين وخبراء ومهتمين.

وأشار إلى أن الدورة السابقة من المعرض التي أقيمت في يناير 2020 استقطبت أكثر من 5000 زائر متخصص جاءوا من 50 دولة حول العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد من الزوار من الخبراء والمتخصصين للاطلاع على التكنولوجيا الحديثة في تقنيات صناعة الورق، بعد الحملة التسويقية الكبيرة التي ركزت على استقطاب الزوار من دول أفريقية وعربية وشرق أوسطية تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً. ويستقطب المعرض نخبة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً وأبرز اللاعبين الإقليميين والمبتكرين.

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