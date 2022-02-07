أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تعلن عن 100 منحة دراسية في تخصصات متنوعة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال في لندن، عن توفير 100 منحة دراسية للأشخاص الراغبين في اكتساب أو تطوير مهاراتهم في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية وفي أن يكونوا جزءاً من نمو هذا القطاع سريع التطور.

وتهدف هذه المنح إلى دعم ألمع العقول في المنطقة وتسريع تطور حياتهم المهنية في مجال الخدمات المالية، إضافة إلى تطوير مهارات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين القوى العاملة النسائية، حيث سيتم تخصيص نصف هذه المنح الدراسية للنساء لدعم تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

تعد التكنولوجيا المالية أقرب للثورة الاقتصادية وأحد أسرع القطاعات نمواً في مجال التمويل اليوم، حيث بلغت قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 7301.78 مليار دولار أمريكي في العام 2020، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل سنوي مركب نسبته 26.87%.

يهدف برنامج المنح الدراسية من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي إلى مساعدة الطلاب والمهنيين من خلفيات متنوعة للحصول على تعليم جيد، ليكونوا مستعدين لإعادة ابتكار النظام المالي الجديد. وسيكون بإمكان المستفيدين من هذه البرامج الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني «THINK» التي تقدم هذه الدورات المتقدمة وأشرف على تحضيرها أكثر من 200 خبير مالي على دراية بالمهارات التي يجب أن يتمتع بكل كل من يسعى للعمل في هذا القطاع.

يقدم كل برنامج تدريبي نهجاً تعليمياً مرناً يغطي موضوعات متنوعة من الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات وحلول البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية للبنوك المركزية والتكنولوجيا التنظيمية وغيرها الكثير، بهدف سد الفجوة الكبيرة في عجز المواهب في هذا القطاع.

وسيمنح الطلاب وصولاً غير محدود إلى الدورات التدريبية الذاتية القصيرة وإمكانية حضور أحداث التكنولوجيا المالية الحصرية وقصص الشركات الناشئة التي تقف وراء الابتكارات التخريبية، إضافة إلى التعرف على مجتمع عالمي نابض بالحياة. ستمكّن الدورات المتعلمين من معرفة تطور وتأثير التكنولوجيا المالية وتوجه احتياجات العملاء ومشاريع التكنولوجيا المالية والنماذج والأنظمة التنظيمية المتكاملة والمبادرات الجديدة.

وقال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: تدرك أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الحاجة إلى الارتقاء بالمعرفة وتطوير المهارات وتوفير بيئة مثالية للابتكارات المحورية التي تسهم في نمو قطاع الخدمات المالية. ونلتزم بالمساهمة في تعزيز مكانة المنطقة وجاهزيتها للمستقبل لريادة القطاع المالي ولعب دورٍ مهم في الاقتصاد العالمي.

وأفضل طريقة لتحقيق هذه الرؤية هي الشراكة مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال لتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى في مجال التكنولوجيا المالية. ويعد إطلاق برنامج المنح الدراسية هو جزء من التزام الأكاديمية لتعزيز ودعم تنمية القدرات المتنوعة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية، ودعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات. ويهدف جدول أعمال البرنامج إلى وضع دولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية والابتكار ومؤشرات البحث والتطوير.

وأضاف: يعد دعم هدف التمكين الاقتصادي للمرأة في الأكاديمية أمراً بالغ الأهمية أيضاً، فنحن نسعى من خلال تقديم المنح الدراسية التي تركز على النوع الاجتماعي إلى تعريف النساء بأن دوراتنا وبرامجنا التدريبية في مجال التكنولوجيا المالية ستفتح الأبواب أمامهن للحصول على وظائف ومهن ذات رواتب أعلى وأدوار قيادية، إضافةً إلى تطوير مهاراتهن وثقتهن بإطلاق أعمالهن التجارية الخاصة في المستقبل باستخدام قوة هواتفهن وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتوفير الفرصة للاستقلال الاقتصادي.

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