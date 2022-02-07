34 ملياراً أرباحاً قياسية لــ 10 بنوك مُدرجة بنمو 44 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهر مسح «البيان الاقتصادي»، تحقيق 10 بنوك مُدرجة في أسواق المال المحلية نمواً قياسياً في أرباحها السنوية بعد ارتفاعها بنحو 44% خلال 2021، في مؤشر على نجاح البنوك الوطنية في تجاوز تداعيات «كوفيد 19» بفضل قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

وحققت البنوك أرباحاً صافية بنحو 34 ملياراً و96 مليون درهم 2021 بزيادة 10.34 مليارات درهم مقارنة 23 ملياراً و751 مليون في 2020. واستحوذ «أبوظبي الأول» على 36.8% من الأرباح مع ارتفاعها 18.86% إلى 12.54 ملياراً في 2021، يليه «الإمارات دبي الوطني» مع نمو أرباحه شاملة أرباح «الإمارات الإسلامي» 33.6% إلى 9.3 مليارات درهم، وزادت أرباح «أبوظبي التجاري» 37.8% إلى 5.25 مليارات درهم. وحل «دبي الإسلامي» رابعاً مع ارتفاع أرباحه 39.4% إلى 4.406 مليارات درهم، ونجح «بنك المشرق» في العودة للأرباح المليارية مع تحقيقه 1.07 مليار درهم، ونمت أرباح «رأس الخيمة الوطني» إلى 758 مليون درهم.

وفي المركز السابع جاء «مصرف الشارقة الإسلامي» وارتفع أرباحه إلى 514 مليون درهم، وزادت أرباح «التجاري الدولي» إلى 131 مليون درهم، وحقق «الفجيرة الوطني» 115 مليون درهم.

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