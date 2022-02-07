«اتش اند اس للعقارات» تستقطب 3 مليارات درهم استثمارات صينية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة «اتش اند اس للعقارات»، وهي شركة عقارية حائزة على العديد من الجوائز ومقرها دبي وشريك في تحالف إعمار، بالعام الصيني الجديد مع الصينيين المقيمين في الإمارات. وشارك حوالي 500 من أفراد المجتمع الصيني، وشعروا وكأنهم في منازلهم، واستمتعوا تماماً بهذه المناسبة مع عرض ضوئي مبهر خاص في برج خليفة، متمنين للصين التوفيق في العام القمري الجديد، وتقدم «اتش اند اس للعقارات» منذ عام 2018، استشارات عقارية متميزة ونصائح بيع للمستثمرين الصينيين والمستخدمين النهائيين. وساهمت «اتش اند اس» في استقطاب استثمارات صينية تقدر بـ 3 مليارات درهم (800 مليون دولار) في قطاع العقارات في دبي.

يتمتع المستثمرون الصينيون المقيمون في الإمارات بعلاقات قوية ومستوى ثقة في المشورة من اتش اند اس للعقارات عندما يتعلق الأمر باختيار العقار المناسب في الدولة مع عائد استثمار أعلى.

وقال سعد حق، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتش اند اس للعقارات في الإمارات والصين: «نخطط لاستئناف عملياتها في الصين مع وجود فريق عمل أوسع في المدن الرئيسية في الصين بمجرد تخفيف قيود السفر».

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