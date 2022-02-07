استطلاع «البيان»: التوزيعات النقدية بوصلة قرارات المستثمرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، أن 84% من المستطلع آراؤهم يروون أن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة تؤثر على القرارات الاستثمارية للمستثمرين في أسواق الأسهم.



وكان نص سؤال الاستطلاع «هل تؤثر توزيعات الشركات المدرجة على قراراتك الاستثمارية في سوق الأسهم؟»، إذ أكد 84.1% ممن شملهم الاستطلاع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن التوزيعات هي بوصلة قرار المستثمر، فيما قال 15.9% لا، فيما كشف الاستطلاع عبر موقع صحيفة «البيان» أن 72% اختاروا نعم و28% اختاروا لا.



وتوزيعات الأرباح النقدية هي الأموال أو المبالغ المالية النقدية التي توزعها الشركات المساهمة العامة المدرجة على حملة الأسهم لقاء حصتهم من الأرباح التي قرر مجلس الإدارة توزيعها نقداً، حيث عادة ما يقرر مجلس إدارة الشركة بعد نهاية السنة المالية وتحقيق الأرباح الصافية بعد خصم الضريبة، ما يجب فعله بهذه الأرباح ويكون أمام خيارات عدة مثل تدوير الأرباح أي إعادة استثمارها في الشركة أو زيادة رأس المال أو توزيع الأرباح على المساهمين وذلك كمبالغ نقدية أو كأسهم إضافية مجانية، وتعتبر التوزيعات النقدية هي طريقة شائعة للشركات لإعادة رأس المال إلى مساهميها في شكل مدفوعات نقدية دورية، حيث تقوم كل شركة بوضع سياسة توزيع أرباح خاصة بها.

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