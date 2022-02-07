الإمارات الأقل عربياً في العبء الضريبي

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت الإمارات الدول العربية في انخفاض حجم العبء الضريبي على السكان، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في مؤشر «حجم العبء الضريبي»، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن «مؤشر الحرية الاقتصادية 2021»، الصادر في مارس الماضي عن مؤسسة «هيريتدج» الأمريكية الشهيرة للأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة.



ويستند المؤشر الفرعي في المقارنة بين الدول إلى احتساب نسبة العبء الضريبي الكُلي إلى إجمالي الدخل المحلي في كل دولة.



وبلغت النسبة في الإمارات 0.1%، وجاءت البحرين في المركز الثاني على قائمة الدول العربية الأقل في حجم العبء الضريبي، حيث بلغت النسبة لديها 1.1%، فيما حلّت الكويت في المركز الثالث بنسبة 1.4%.



وجاءت الجزائر على رأس الدول العربية في ارتفاع أحجام الأعباء الضريبية، حيث بلغت النسبة لديها 37.2%، فيما جاءت تونس في المركز الثاني بنسبة 31.2%، تلتها المغرب بنسبة 27.6%.



ومن الجدير بالذكر أن نتائج المؤشر العام في 2021 كانت قد أفادت بأن الإمارات حافظت للعام التاسع على التوالي على تواجدها بين الـ 20 الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية، واحتلت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 14 عالمياً.

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