تقرير بريطاني: دبي وجهة للأعمال والشركات

المصدر: دبي- سيد صالح

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أكد تقرير بريطاني أن دبي لا تكاد تتوقف عن تعزيز تنافسية بيئتها التجارية، وترسيخ مكانتها كوجهة نموذجية في دعم الأعمال والشركات من أنحاء العالم.



ونشر موقع «أشيان لايت» الشبكي البريطاني المتخصص في متابعة الشؤون البريطانية في قارة آسيا تقريراً عن المناخ الاستثماري السائد في دبي، رصد الجهود والمبادرات التي تتبناها حكومة دبي لتعزيز جودة هذا المناخ، موضحاً أن الجهود والمبادرات مُتلاحقة ولا تهدأ مُطلقاً.



وأفاد التقرير بأن آخرها تمثّل في إعلان دائرة المالية في حكومة دبي في مطلع الشهر الجاري أنها تدرس خفضاً تدريجياً لرسوم الأنشطة التجارية، وذلك من مُنطلق أنها تعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على خلق أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات، لاسيّما الصغيرة والمتوسطة، العاملة في دبي، لتمكينها من مواصلة النمو والنجاح وتحقيق الازدهار، وبما ينسجم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشأن المالي.



وأضاف «أشيان لايت» أنه علاوة على هذه الجهود، تواصل حكومة دبي من خلال جهاتها ودوائرها المعنية تطوير سياسات من شأنها توفير أفضل الظروف الداعمة للاستثمارات الأجنبية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

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