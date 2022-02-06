«سكاي سكانر»: دبي الوجهة الأولى للبريطانيين 2022

المصدر: دبي - سيد صالح

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عززت دبي مكانتها السياحية بالنسبة للزوار البريطانيين لتحتل الإمارة مرتبة الصدارة على مستوى الوجهات المستهدفة للزيارة خلال العام الحالي.

وأفادت «سكاي سكانر» بأن دبي استأثرت بأكبر قدر من حجوزات السفر للبريطانيين لقضاء عُطلاتهم في العام 2022، موضحة أنه من واقع بيانات حجوزات السفر المُتاحة لديها أن شعبية دبي لدى البريطانيين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يتضح من حجوزاتهم إليها في يناير الماضي، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 49% عن نظيرتها في يناير من 2020، وبنسبة 11% في يناير من عام 2019، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع هائل في مدى إقبال البريطانيين على زيارة دبي، بالنظر إلى حقيقة أن شهر يناير هو ذروة الموسم السياحي الشتوي للبريطانيين في دبي، وأن يناير 2019 و2020 هما آخر موسمي ذروة قبل تفشي الجائحة، والتي بدأ تفشيها يبلغ مستويات عالمية مُقلقة بدءاً من فبراير 2020.

وأفادت بيانات الوكالة البريطانية، المتخصصة في حجز السفريات عبر الإنترنت، بأن الحجوزات التي تمت خلال يناير الماضي لرحلات طيران ذهاب وعودة من المملكة المتحدة إلى دبي خلال الصيف المقبل، على الدرجة السياحية، سجلت ارتفاعاً 394% مقارنة مع الحجوزات نفسها التي جرت في مارس الماضي وأرجعت الارتفاع إلى إعلان رفع قيود السفر من وإلى المملكة المتحدة بسبب «كوفيد 19»، يوم 5 يناير الماضي، وهي القيود التي تضمنت إلزامية إجراء فحوص كشف الإصابة بعدوى الجائحة والحجر الصحي، وغيرها.

وتتسق البيانات بشأن إقبال البريطانيين على السفر إلى دبي مع توقعات سابقة كانت قد أعلنت عنها «سكاي سكانر» أيضاً في مطلع أكتوبر الماضي، ومفادها أن ترتفع أعداد الرحلات السياحية القادمة من المملكة المُتحدة إلى دولة الإمارات عموماً، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021 إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً.

واستندت «سكاي سكانر»، في توقعاتها آنذاك، إلى بيانات أكدت أن أعداد الحجوزات لرحلات طائرات قادمة من المملكة المُتحدة إلى الإمارات، خلال الشهر الماضي، تجاوزت المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي «كوفيد 19».

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