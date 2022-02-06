«كيرزنر الدولية» و«لون ماونتن لاند» تطلقان منتجع ون آند أونلي مونلايت بايسن

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركتا لون ماونتن لاند وكيرزنر الدولية القابضة المحدودة عن افتتاح منتجع ومجموعة مساكن ون آند أونلي مونلايت بايسن في منطقة بيغ سكاي في مونتانا، فتحطّ العلامة رحالها المرّة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. ويُعدّ افتتاح منتجع ون آند أونلي مونلايت بايسن الجديد جزءاً من النمو الاستراتيجي الذي تشهده محفظة علامة ون آند أونلي، حيث تتوزّع منتجعاتها ومساكنها الخاصة الحصرية في أروع الأماكن الطبيعية والمراكز الحضرية النابضة بالحياة في العالم بأسره. ومع افتتاح هذا المنتجع، تتربّع علامة ون آند أونلي المرة الأولى في منطقة جبلية، وتستكمل تطوّرها في واحدة من الوجهات الأكثر استقطاباً للسيّاح في العالم.

73 غرفة وجناحاً

صمّمت شركة الهندسة المعمارية الشهيرة أولسون كونديغ منتجع ون آند أونلي مونلايت بايسن، وسيحتضن 73 غرفة وجناحاً في المبنى الرئيس فضلاً عن 19 فيلا منعزلة منتشرة في أنحاء المنتجع بالإضافة إلى منطقة تزلج منفصلة وسبا شينو. ومن المرتقب أن يفتح المنتجع أبوابه في عام 2024. علاوةً على ذلك، سيُدخل المنتجع أول مجموعة من مساكن ون آند أونلي الخاصة إلى الولايات المتحدة، إذ يقدّم 62 مسكناً خاصاً تتوزّع في المساحات الطبيعية وسيغدو واحدة من أكثر الوجهات المحبوبة في الولايات المتحدة. وتتغنّى المساكن التي صمّمتها شركة الهندسة المعمارية أولسون كونديغ بتصميم معاصر إذ تزدان بجدران زجاجية تستعرض سلاسل الجبال الشاهقة في منطقة بيغ سكاي.

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: «يسرّني أن ندخل المرة الأولى منتجعاً ومساكن خاصة تابعة لعلامة ون آند أونلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويحتفي كل منتجع من منتجعات ون آند أونلي بموقعه المتميّز، وتُعدّ منطقة بيغ سكاي الموقع المثالي إذ يستطيع الضيوف والمقيمون على حدٍ سواء الاستمتاع بأجمل ما تكتنزه الطبيعة طوال أيام السنة عبر الحيوية والطاقة التي تشتهر بها علامة ون آند أونلي. وفي منتجع مونلايت بايسن، شيّدت شركة لون ماونتن لاند وجهة جبلية مثالية تستعرض جمال المناظر الطبيعية اللامتناهية في مونتانا، ويسعدني أن أدخل بصمة علامة ون آند أونلي إلى هذه الوجهة منقطعة النظير».

وقال المدير العام لشركة لون ماونتن لاند مات كيد: «يقدّم مونلايت بايسن واحدةً من أروع التجارب الجبليّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. ونحن نتطلّع قدماً للعمل مع فريق ون آند أونلي في بيغ سكاي لنغني مونتانا بالتصاميم الفريدة والخدمات المتميّزة التي تقدّمها العلامة».

سلاسل جبلية

يمتاز المنتجع بحجم أنيس مع تصميم معماري يحترم الأرض التي يتربّع عليها ويحرص على تقليل التأثير الذي سيحدثه تطوير المشروع في النظام البيئي. ويقع المنتجع بين كنف السلاسل الجبلية المهيبة في المنطقة، وسرعان ما سيغدو جزءاً من المناظر الطبيعية الرائعة الباعثة على الإلهام. ويزخر بمجموعة من الأثاث المصنوع من الأقمشة التي تعكس الفنّ المحلي فضلاً عن مواقد رائعة ونوافذ مذهلة ممتدّة من الأرض إلى السقف، فسيشعر الضيوف بأنّهم متّصلون بالطبيعة التي تحيط بهم ومحميّون من أخطارها في الوقت عينه. ومثل كلّ المنتجعات المنضوية تحت راية ون آند أونلي، سيركّز منتجع ون آند أونلي مونلايت بايسن على الخصوصية ليوفّر لضيوفه الملاذ المثالي ضمن مجموعة من المساكن المثالية للأزواج والعائلات على حدٍ سواء. وسيسلّط الضوء على مساحات المعيشة في الهواء الطلق حيث يمكن الاستمتاع بمراقبة المناظر الطبيعيّة.

وبفضل موقعه الاستراتيجي في قلب الطبيعة الساحرة واشتماله على مجموعة من المرافق المجهّزة بأحدث المعدات والخدمات، ولا سيما المطاعم ومركز اللياقة البدنية والمرافق الفنيّة والسبا، يَعِد منتجع ون آند أونلي مونلايت بايسن ضيوفه بتجربة ضيافة ترضي مختلف الأذواق، ولا سيما محبي المغامرات أو أولئك الذين يبحثون عن ملاذ لاستجماع الأفكار واستعادة النشاط وتحفيز الحسّ الإبداعي، بصرف النظر عن الفئة العمرية أو اهتمامات الضيوف. الضيوف على موعد مع تجربة مملوءة بالمغامرات الجريئة بكلّ ما للكلمة من معنى.

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