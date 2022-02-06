128 ألف زيارة لموقع «الشارقة الرقمية» وإنجاز 7271 معاملة

المصدر: الشارقة - وام

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كشف مكتب الشارقة الرقمية الذي أطلق في نوفمبر الماضي، أن إجمالي زيارات المنصة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وصل إلى 128 ألف زيارة، فيما أُنجزت 7271 معاملة بشكل كامل.

وتم إطلاق منصة الشارقة الرقمية وتطبيقها الذكي لتكون الوجهة الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية في إمارة الشارقة، وتضم في المرحلة الحالية 41 خدمة تقدمها جهات حكومية وخاصة، في حين يجري العمل على ضم جميع الخدمات الحكومية وتلك الحيوية من القطاع الخاص.

وكان مكتب الشارقة الرقمية أطلق الشهر الماضي حملة توعوية بشعار «ابتسم.. الأمور سهلة» بهدف تشجيع مختلف الفئات المجتمعية على استخدام الخدمات المتوفرة على المنصة وتطبيقها الرقمي، وذلك تعزيزاً لمساعي الإمارة في توفير حلول متطورة لخدمة المجتمع وتوفير بنية تحتية رقمية عالية المستوى.

وأشار المكتب إلى أن خدمات دفع رسوم المواقف العامة وفواتير الكهرباء والمياه والغاز في الشارقة وفواتير اتصالات جاءت في مقدمة الخدمات الأكثر طلباً من قبل المستخدمين من المواطنين والمقيمين والزوار.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية: «تعكس ثقة المستخدمين بتطبيق الشارقة الرقمية خلال فترة قصيرة من إطلاقه ثقتهم العالية بالخدمات التي توفرها المنصة وبجهود المؤسسات والهيئات والدوائر من القطاعين العام والخاص بالإمارة في رقمنة الخدمات بمختلف أشكالها دعماً لمشروع الشارقة الحضاري التنموي».

وأضاف أن بيانات تفاعل المستخدمين مع منصة الشارقة الرقمية وتطبيقها الذكي تقدم فرصة للتعرف على توجهات واحتياجات المجتمع وستساعد بعد تحليلها على التطوير المستمر للخدمات الحكومية الرقمية بالشارقة بما فيه من آليات إتمام المعاملات وتجربة المستخدم، حيث نسعى لأن يكون تطبيق الشارقة الرقمية نافذة خدمية حكومية متكاملة وشاملة وعالية الجودة.

وحقق التطبيق تصنيفاً متقدماً بلغ «4.7 من 5» من قبل المستخدمين على الأجهزة التي تعمل بنظام «iOS» حيث بلغ إجمالي تنزيلات التطبيق «12.6 ألف تنزيل» مقابل «9.44 آلاف تنزيل» على الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بنظام Android والتي منحت التطبيق تصنيف «4.4 من 5».

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