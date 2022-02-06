3008 رخص لسيدات أعمال في الشارقة بنمو 3% في 2020

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الإصدار الثالث من كتيب رائدات الأعمال في إمارة الشارقة والذي يضم جهود الدائرة، وجميع الخدمات التي تقدمها لرائدات الأعمال، وذلك ضمن جهودها الرامية في دعم وتمكين رائدات الأعمال وتمكينهن وإتاحة الفرصة لهن في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، كما أصدرت وجددت 3008 رخص لسيدات أعمال بنسبة نمو 3% في 2020، ويأتي ذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم المرأة وتأهيلها وتمكينها وإتاحة الفرصة لها في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما يتضمن الكتيب 4 محاور رئيسية تحوي جهود الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم دخولها إلى سوق العمل باعتبارها مورداً بشرياً مهماً لا غنى عنه.



اعتماد



وشمل المحور الأول والذي جاء بعنوان «اقتصادية الشارقة وسيدات الأعمال» دور الدائرة والدعم الذي تقدمه لسيدات الأعمال انطلاقاً من رخصة «اعتماد» التي نجحت في دعم ومساندة المواطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم لمئات المشروعات لممارسة العمل التجاري من المنزل بشكل يتناسب مع إمكانات المرأة وطاقاتها ووفقاً للنسب الإحصائية للعام 2020، فقد بلغ عدد رخص اعتماد 208 رخص صادرة، و328 رخصة مجددة بإجمالي 536 رخصة. الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وجاء المحور الثاني راصداً للبيانات الإحصائية للدراسات والتقارير المتعلقة بمعدلات نمو الرخص التجارية الجديدة والمجددة لسيدات الأعمال في إمارة الشارقة. حيث بلغ إجمالي رخص سيدات الأعمال الصادرة والمجددة 3008 رخصة في العام 2020، وبنسبة نمو 3%.



نماذج



ويأتي المحور الثالث ليبرز دور الشركاء الاستراتيجيين للدائرة في تعزيز وتسهيل مساهمة المرأة الإماراتية ودعم مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية.

في حين شمل المحور الرابع نماذج مضيئة لعدد من رائدات الأعمال في الإمارة حيث تضمن فكرة المشروع منذ تأسيسه إلى الشروع فيه والصعوبات التي تواجهها رائدات الأعمال وسبل تطويره ووسائل الدعم التي تقدمها الدائرة والجهات الأخرى، ونماذج من مبادرات وخطط الدائرة في دعم المرأة متضمنة عدداً من المشروعات المتميزة الخاصة بالمرأة وهي قصص نجاح ملهمة لمشروعات قائمة في الإمارة.



خطة



وأكدت الدائرة حرصها على دعم دور المرأة وتمكين رائدات الأعمال، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية في تفعيل دور المرأة ودعمها، حيث كانت ومنذ إنشائها حاضنة لهن ولإبداعاتهن لتنويع وقيادة الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة وتطوير المجتمع عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف أنواعها، كما أكدت الدائرة اهتمامها بإعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية الداعمة لسيدات الأعمال وتوفير المناخ الملائم للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين وتزويد المرأة بمستجدات ومتطلبات ريادة الأعمال في ظل بيئة العمل التنافسية وتعزيز مهاراتها وقدراتها في مجال ريادة الأعمال، ويمكن الاطلاع على الإصدار الثالث من كتيب رائدات الأعمال والتعرف على تفاصيل دعم الدائرة لجهود تمكين رائدات الأعمال، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة:www.sedd.ae

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