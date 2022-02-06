«اتش اند اس للعقارات» شريك «إعمار» تحتفل برأس السنة الصينية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة اتش اند اس للعقارات، وهي شركة عقارية حائزة على العديد من الجوائز ومقرها دبي وشريك في تحالف إعمار، بالعام الصيني الجديد مع النخبة الصينية المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. شارك حوالي 500 من أفراد المجتمع الصيني، وشعروا وكأنهم في منازلهم، واستمتعوا تماماً بهذه المناسبة مع عرض ضوئي مبهر خاص في برج خليفة، متمنين للصين التوفيق في العام القمري الجديد.

ينتظر المجتمع الصيني في الإمارات في كل عام بفارغ الصبر التجمع السنوي الذي تستضيفه اتش اند اس للعقارات مع الموسيقى الصينية التقليدية والأجواء الحمراء والهدايا الخاصة في حفل عشاء. شارك قادة الأعمال البارزون من المجتمعات الأخرى هذه المناسبة الاحتفالية مع أصدقائهم وشركائهم الصينيين.

وبهذه المناسبة، تزامنت إعمار العقارية مع رغبات شركائها الصينيين من خلال عرض ضوئي مذهل على برج خليفة الشهير.

اتش اند اس للعقارات هي شريك التحالف ووكالة المبيعات الرسمية لشركة إعمار العقارية في الإمارات العربية المتحدة والصين وباكستان. منذ عام 2018، تقدم اتش اند اس استشارات عقارية متميزة ونصائح بيع للمستثمرين الصينيين والمستخدمين النهائيين. من 2018 إلى 2021، ساعدت نصائح اتش اند اس في جلب استثمارات صينية تقدر بـ 3 مليارات درهم (800 مليون دولار) في قطاع العقارات في دبي.

يتمتع المستثمرون الصينيون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة بعلاقات قوية ومستوى ثقة في المشورة من اتش اند اس للعقارات عندما يتعلق الأمر باختيار العقار المناسب في الإمارات العربية المتحدة مع عائد استثمار أعلى.

قال سعد حق، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتش اند اس للعقارات في الإمارات العربية المتحدة والصين: «قبل جائحة Covid-19، كان لدى اتش اند اس للعقارات مكتب دائم مع فريق كبير منتشر في البر الرئيسي للصين. لكن اضطررنا إلى وقف عملياتنا بسبب قيود الرحلات الجوية. نحن نخطط لاستئناف عملياتها في الصين مع وجود فريق عمل أوسع في المدن الرئيسية في الصين بمجرد تخفيف قيود السفر».

تعد الصين من بين أفضل الدول التي تستثمر في سوق العقارات في دبي. نحن نقدم مشورة مالية مجانية متعمقة للمستثمرين الصينيين والتي تساعدهم في اختيار العقار المناسب. نحن لا نبيع العقارات فقط، بل نبيع خيارات الاستثمار والأصول العقارية عالية العائد والجميلة في مواقع رئيسية. اتش اند اس للعقارات هي شركة وساطة مالية تقود فريقاً يضم أكثر من 90 خبير عقارات متعدد اللغات، ولدينا فريق ديناميكي يتحدث اللغة الصينية. نحن نلبي احتياجات جميع الفئات: المشترين بالجملة والمستثمرين متوسطي الحجم وكذلك المستخدمين النهائيين.

اتش اند اس للعقارات هي أكبر شركة عقارية في دبي وتتميز بتحقيق أكبر عدد من الجوائز العقارية في الإمارات العربية المتحدة. حصلت شركة إعمار على المركز الأول مرات عدة متتالية من 2018 إلى 2021. اتش اند اس متخصصة في القطاع الأساسي وتعمل مع كبار المطورين في الإمارات.

قال فهد حق، الرئيس التنفيذي لشركة اتش اند اس للعقارات: «اتش اند اس هي الحل الكامل لجميع مشتري العقارات المحليين والدوليين. بمجرد أن يشتري المشتري عقاراً لدى اتش اند اس، فإننا نتولى عملية التسليم والتأجير والصيانة وإعادة البيع».

قال عماد حق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة اتش اند اس للعقارات وأبناء حق: «يثق المستثمرون متوسطو الحجم وأصحاب العقارات الفردية بسوق العقارات الإماراتي أكثر من أي سوق آخر في العالم. على مر السنين، أدخلت حكومة الإمارات العربية المتحدة لوائح عقارية قوية أدت إلى سوق شديد التحكم. تسليم معظم المشاريع في الوقت المحدد. يتم الاهتمام بالمطورين والمستثمرين على حدٍ سواء وتتم حماية استثماراتهم بشفافية 100%».

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