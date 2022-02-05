بريق الشركات الناشئة في دبي يخطف المصرفيين

المصدر: دبي - رويترز

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يواصل عدد كبير من المصرفيين في دبي هجر وظائفهم متجهين إلى الشركات الناشئة وسط بريق السيولة وخيارات ومنح الأسهم.

من هؤلاء المصرفي الاستثماري المخضرم عمر أبو عناب الذي ترك وحدة الشرق الأوسط في جاجنهايم بارتنرز في ديسمبر لإنشاء «كيبر»، وهي شركة ناشئة في دبي متخصصة في تكنولوجيا العقارات.

وأفاد تقرير صادر عن «كيه.بي.إم.جي» في 2020 بأن شركات «التكنولوجيا العقارية» تلك تمثل صناعة عالمية آخذة في الازدهار، إذ حصلت على استثمارات عالمية في 2019 بقيمة 2.6 مليار دولار، ارتفاعاً من مليار دولار في 2016.

وأبو عناب ليس وحده، فقد انتقل المصرفي السابق لدى موليس آند كو، يوسف سالم إلى شركة سويفل الناشئة التي تعمل في النقل ومقرها دبي، والتي أعلنت في يوليو الاندماج مع كوينز جامبيت الأمريكية، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص. وقدرت صفقة سويفل عند نحو 1.5 مليار دولار.

وانضم أميت أجاروال الذي كان يعمل في جولدمان ساكس إلى شركة تراكر المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات اللوجستية والنقل بالشاحنات في الشرق الأوسط مديراً مالياً للمجموعة.

وقال أبو عناب «في الماضي، كان الناس يقبلون على العمل في الخدمات المصرفية الاستثمارية لأنها كانت واحدة من الوظائف الأعلى أجراً. هم الآن يحاولون بناء شركات ناشئة تصل قيمتها إلى المليار دولار».

يزداد الاهتمام بقطاع التكنولوجيا في دبي بسبب قصص النجاح فيه.

وبعد استحواذ أمازون على خدمة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط سوق دوت كوم في 2017 مقابل 580 مليون دولار، شهد القطاع المزيد من الصفقات، منها استحواذ أوبر على شركة كريم لخدمات طلب سيارات الأجرة في 2019 بقيمة 3.1 مليارات دولار.

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