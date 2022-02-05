60 مليون درهم أرباح «غذاء»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة غذاء القابضة (مخازن زي سابقاً) التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، أمس، ارتفاع صافي الأرباح 2021 إلى 59.7 مليون درهم مقابل 12.3 مليوناً في الفترة المماثلة قبل عام. وأشارت البيانات المالية للشركة إلى تدفق نقدي إيجابي، مع مركز نقدي قوي على مدى فترة الاثني عشر شهراً والذي يُعزى إلى عمليات الاستحواذ للشركة عام 2021. وبلغت إيرادات غذاء الشركة لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 546 مليون درهم، بزيادة 89٪ مقارنةً بـ 289 مليوناً في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما نمت الإيرادات 60.6٪ إلى 136.3 مليون درهم في الربع الرابع من 2021، مقارنة بـ 84.8 مليون درهم في الربع الرابع 2020.

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