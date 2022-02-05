5.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.4 مليارات درهم هذا الأسبوع مع تسجيل 1424 مبايعة بقيمة 3.49 مليارات درهم منها 192 مبايعة للأراضي بقيمة 877.78 مليون درهم و1232 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.61 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في الحبيه الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 131 مبايعة بقيمة 281 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 115 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.78 مليار درهم منها 67 رهونات أراض بقيمة 382.05 مليون درهم و363 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.39 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 177 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 58 هبة بقيمة 159.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 25 مليون درهم.

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