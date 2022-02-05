" ريفيير دبي " يعين مساعد رئيس طهاة

المصدر: دبي- البيان

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أعلن فندق ريفيير دبي، الفندق العصري من فئة الأربع نجوم في منطقة الخليج التجاري، والذي يجمع بين روح الشباب وأصالة الضيافة السويسرية، انضمام مساعد رئيس طهاة جديد إلى فريق العمل في مطعم الفورن وتحديث قائمة الطعام «ألا كارت».

ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة رائعة في مطعم الفورن، حيث تأخذهم نكهات أطباقه السويسرية إلى عالم جديد يستحضرون فيه لذة وأصالة المطبخ السويسري، هذا علاوة على الأطباق الألمانية والإيطالية وأطباق عالمية أخرى في القائمة الجديدة التي تم إعدادها مؤخراً من جانب الشيف الجديد كاي غوتلبر.

ويتمتع الشيف كاي غوتلبر بخبرة طويلة في مجال الطهي تزيد على 21 سنة، ويعرف عنه شغفه الشديد بالمطبخ السويسري والألماني، ويتميز بأسلوبه المميز الذي سيثري الطابع السويسري للفندق، ويضيف لمسات جديدة تحظى بإعجاب الضيوف.

وقال كاي غوتلبر: تعكس القائمة الجديدة بمطعم الفورن اهتمامنا بتقديم أرقى تجارب الضيافة السويسرية والألمانية الأصيلة لضيوفنا. وحرصنا على أن يبقى فندق ريفيير دبي من أفضل الوجهات التي تقدم تجربة ضيافة سويسرية استثنائية. وتضم القائمة أطباقاً مختارة مثل «فيينا شنيتزل» و«زيورخير جيشناتزلتس» و«كايزبتشلي (سويس ماك اند شيز)» وأطباقاً إيطالية تقليدية مثل البيتزا المعدّة في فرن الحطب و«ميزو بلاك كود» و«تونا تارتار» الذي يعدّ أحد الأطباق التي يتميز بها بصفة خاصة.

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